Video "Die besten Rollenspiele 2018" zu 4Players: Spiele des Jahres 2018 - 4Players.de

code5 schrieb am 19.12.2018 um 14:12 Uhr

Naja, Kampfsystem ist solala aber man gewöhnt sich daran (renne da eh nur mit Pfeil und Bogen herum). Was mir Freude macht, ist die Hauptquest. Regietechnisch finde ich, dass man sich hier richtig Mühe gab. Außerdem erfährt man nebenbei etwas über die Geschichte Böhmens (also, rum um die Zeit). Etwas, was mich so nicht interessieren würde.

Die Nebenquests sind eher ein Hit und Miss. Es gibt richtig geile Quests wie Tanz mit dem Teufel und auch so langweilige wie Ruheloser Geist.

Aber wie hier oben schon erwähnt, aktuell mit "The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon" sehr gut spielbar.