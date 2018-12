Video "Die wichtigsten Remakes und Remaster 2018" zu 4Players: Spiele des Jahres 2018 - 4Players.de

nawarI schrieb am 18.12.2018 um 13:32 Uhr

Ohne mir das Video jetzt angeschaut zu haben:

Ich fand das Spyro-Remake jetzt tatsächlich besser als das SotC-Remake.

Vielleicht liegt es auch daran, dass ich SotC erst vor 2oder3 Jahren auf der PS2 durchgespielt hatte und es noch zu frisch in meinem Kopf war, aber einige der Gegner in SotC sind einfach suuuuuuuuuper laaaaaaaaangsaaaaaaaaaam. In Sachen dramatische Bosskämpfe gegen Haushohe Gegner und bei Pfeil-und-Bogen-Schusstechnik hat sich die Spiele-Landschaft seit der PS2 gewaltig weiter entwickelt. Nach Horizon:Zero Dawn wirken die Kämpfe in SotC jedenfalls weit weniger dramatisch als damals. Auch das Zielen mit Pfeil und Bogen haben neuere 3rd-Person-Action-Adventure mittlerweile besser gemacht, dass SotC teils leider nicht optimal gealtert ist.

Spyro hingegen steuert sich wie damals und es fühlt sich noch immer toll an. (Neu: Kamera jetzt mit Analogstick, Ausweichrolle in allen 3 Teilen).

Rennen, Rammen, Gleiten, Feuer spucken - alles wunderbar. War damals gut und ist immernoch toll. Auch haben die Designer an den richtigen Stellen angesetzt. Das Design der Figuren in Teil 2 und 3 wurde gut in die Moderne übertragen und durch die bessere Mimik wirken auch die Videos atmosphärischer als die alten. Das Highlight sind aber die Drachen in Teil 1, wo sich die Designer richtig austoben konnten.

SotC: noch immer toll, aber man muss zu PS2-Zeiten Fan gewesen sein.

Spyro: Spielt sich genau so toll wie damals, aber jetzt sieht es auch wieder so gut aus, wie es sich damals angefühlt hat.