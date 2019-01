schrieb am 04.01.2019 um 13:00 Uhr

Scorplian190 hat geschrieben: ? Heute 12:44

Damit hätten wir bis jetzt 6 Spiele von Sony aufgezählt.

Bei Nintendo sind mir noch zwei weitere eingefallen (Kirby Star Allies und Octopath Traveler) und damit sind wir auch bei Nintendo bei 6 Spielen.

Sry, aber ich sehe da wirklich bisher keinen Unterschied in der Menge ^^' (und das sagt jemand, der immernoch mehr PS4 als Switch spielt).

Oh Kirby Star Allies den release gar nicht mitbekommen. Hab irgendwie immer noch in Erinnerung das da so ein Platzhalter Bild bei Amazon ist.Ja doch, hast recht Anzahlmässig geben die sich da wirklich nicht viel. Hab die Switch auch nicht allzulang und zock entsprechend grad erst Zelda xD.