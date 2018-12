Video "Ankündigung" zu Far Cry New Dawn - 4Players.de

Bei den Game Awards 2018 ist Far Cry New Dawn offiziell angekündigt worden. Die eigenständige Fortsetzung von Far Cry 5 spielt siebzehn Jahre nach einer globalen Atomkatastrophe in Hope County (Montana) sowie an anderen Orten in den USA. Es scheint sich an Mad Max sowie Rage 2 zu orientieren und ist kooperativ spielbar (2 Personen). Far Cry New Dawn wird am 15. Februar 2019 für 39,99 Dollar auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.