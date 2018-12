Bei den Game Awards 2018 ist soeben Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order angekündigt worden. Der Titel mit allerlei Marvel-Helden (Avengers, Guardians of the Galaxy, X-Men etc.) wird exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Im Gegensatz zu den beiden Vorgängern wird diesmal auf die "Über-die-Schulter-Perspektive" gesetzt.