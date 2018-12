PlanetSide Arena: Inside the Arena: Introducing PlanetSide Arena

Drei wesentliche Spielmodi sind geplant: Massive Clash (Gruppe vs. Gruppe: 500 Spieler gegen 500 Spieler) sowie Solo- und Team-Battle-Royale-Modi. Weitere Varianten wie Capture the Flag, Team Deathmatch, Search and Destroy und Global Conquest werden mit dem Start einer neuen Saison eingeführt.