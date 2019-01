System 3 hat heute das Release-Datum für Constructor Plus bekannt gegeben. Am 15. Februar 2019 erscheint die Fortsetzung des schwarzhumorigen City-Builders für Nintendo Switch, auch wenn der Zusatztitel "Plus" eher auf eine erweiterte Version hindeutet. Am 28. Februar 2019 folgen die Versionen für PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam und Mac OSX.