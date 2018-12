This War of Mine



Loading Loading 1:34 Min.

What would you do with 500k dollars?

Mit dem "War Child Charity DLC" für This War of Mine sind seit der Veröffentlichung im März 2015 über 500.000 Dollar an Spenden zusammengekommen. Sämtliche Einnahmen aus dem DLC wurden der…

20.12.2018

Views: 219