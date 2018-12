Nach Giant Machines 2017 und Gold Rush: The Game arbeitet das Studio Code Horizon mit Diesel Brothers: The Game mittlerweile an ihrem dritten PC-Spiel. In dem Auto-Tuning-Simulator mit Multiplayer und Modding auf Basis der TV-Serie (Discovery Channel; hierzulande DMAX) sucht man "schrottige Fahrzeugteile bzw. Fahrzeuge" und verwandelt sie in "Diesel trinkende Monster".