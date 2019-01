For Honor



Loading Loading 2:33 Min.

Year of the Harbinger - Year 3 Trailer

Ubisoft gibt im Trailer einen Überblick über die Pläne für das dritte Jahr von For Honor. Das "Year of the Harbinger" beginnt am 31. Januar 2019 und ist in vier Seasons unterteilt, in denen es…

23.01.2019

Views: 20