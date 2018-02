Frontier Developments hat das (kostenlose) Update Elite Dangerous: Beyond - Chapter One auf PC, PS4 und Xbox One bereitgestellt (zum Change-Log). Es ist der erste Teil der dritten Season. Beyond - Chapter One beinhaltet weitere Geschwader-Missionen und neue Interaktionen mit Mega-Schiffen, die es Spielern ermöglichen, Daten und Fracht aufzunehmen. Das Update für Elite Dangerous verbessert das System für Verbrechen und Strafen, die Darstellung von Planeten und das Belohnungssystem für Missionen.