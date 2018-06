Elite Dangerous: Beyond - Chapter Two | Release Date

Elite Dangerous: Beyond - Chapter Two wird ab dem 28. Juni für Elite-Dangerous-Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos zur Verfügung stehen. Mit dem Update kommen der "Alliance Challenger", neue Wing-Missionen, weitere Siedlungen zur Erkundung, zusätzliche Guardian-Waffen und neue Technologien von den Tech Brokern ins Spiel. Außerdem breitet sich die Thargoiden-Bedrohung weiter aus.