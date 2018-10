Elite Dangerous: Beyond - Chapter Four | Announcement

Das finale Kapitel der Beyond-Season von Elite Dangerous steht in den Startlöchern. Am 23. Oktober startet ein Betatest von Beyond - Chapter Four auf PC, der für alle Besitzer von Elite Dangerous und Elite Dangerous: Horizons zugänglich ist. Beyond - Chapter Four soll "das umfassendste Update des Jahres" sein. Neben der Einführung von Squadrons sollen sowohl Erkundung als auch Bergbau ausgebaut werden.