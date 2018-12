Video "Beyond - Chapter Four | Release Date" zu Elite Dangerous - 4Players.de

Elite Dangerous: Beyond - Chapter Four | Release Date

Elite Dangerous: Beyond - Chapter Four wird am 11. Dezember 2018 veröffentlicht. Das größte Elite-Dangerous-Update des Jahres ist zugleich der Abschluss der Beyond-Season. Chapter Four ist für alle Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos. Es umfasst zwei weitere High-End-Raumschiffe (Mamba und Krait Phantom), ein neues Entdeckungssystem, fortgeschrittene Bergbau-Techniken und Squadrons für den Multiplayer.