nawarI schrieb am 12.06.2016 um 14:08 Uhr

Mit Kingdom Come (an das man sich 2 Jahre nach dem Release eh nicht mehr erinnern wird) haltet ihr euch eine Minute auf, und es wäre kein 4p, wenn die Souls-Reihe nicht übertrieben stark betont werden würde, aber Devil May Cry und God of War (obwohl zu sehen) werden nicht einmal erwähnt. Genau hier ist wäre doch interessant, zu zeigen ab wann sich die Grundzüge deren Kampfsysteme von den anderen losgelöst haben und ein paar Unterschiede und die verschiedenen Mentalitäten zu erklären. Soul Reaver, Batman, Bayonetta, Prince of Persia (die guten PS2-Teile) und Assassin's Creed fallen in die selbe Kategorie.