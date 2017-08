Video "Fundstück des Monats August: Beatmania" zu Spielkultur - 4Players.de

Life is Strange: Before the Storm



Loading Loading 9:31 Min.

Episode 1 Awake: Spielszenen - Chloe & David

Square Enix und Deck Nine Games haben ein fast zehn Minuten langes Video aus Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht, das den Auftakt der ersten Episode "Awake" in leicht geraffter Form zeigt. Die erste…

03.08.2017

Views: 405