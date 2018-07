Video "4Players-Talk: Spiele-Streaming Status Quo & Ausblick" zu Spielkultur - 4Players.de

Der Chris schrieb am 10.07.2018 um 18:07 Uhr

Zuletzt noch in nem Subforum hier gehabt, die Diskussion. Ich hätt noch gern ein bisschen mehr gesehen, dass die Diskussion "da hingeht wo s weh tut" um das mal so zu sagen. Vielleicht seh ich die Zukunft auch zu finster. Aber gerade hier bei 4P, wo der spielkulturelle Aspekt ja auch sehr gerne, oft und mit gewisser Hingabe behandelt wird, hätte mich mal brennend interessiert wie die Stimmungslage ist, wenn man mal etwas tiefer geht.

Mal angenommen "The Last of Us 3" kommt, Jörg (mal beispielsweise) freut sich und stuft es für sich als ein Stück Kunst und Spielkultur ein. Sollte die Sache aber nun komplett in den Händen eines Streaminganbieters liegen ist durchaus, die Gefahr gegeben, dass so ein Spiel dann auch mal aus dem Portfolio verschwindet. Sollte es dann keine Chance mehr geben sich die physische Ausgabe hinzulegen, dann gäbe es faktisch keine Möglichkeit mehr an dieses Spiel heranzukommen. Wenn man Spiele als Kulturgut wahrnimmt, dann besteht schon die Gefahr, dass diese Kultur verkümmert, wenn man alles in die Hand von Streaminganbietern legt. Sollte es Filme nicht mehr auf BD zu kaufen geben, dann seh ich da ehrlich gesagt echt ein Problem und bei Spielen geht es mir da nicht viel anders. Michael hat das Szenario mit dem Best Buy Beispiel ja schon angedeutet.

In letzter Konsequenz sind die potenziellen Anbieter halt keine Schützer von Kulturgütern. Wenn ein Spiel nicht genug gespielt wird oder dafür zu viel Ressourcen frisst (die Sache liegt ja schließlich nicht einfach nur wie ein Video auf einem Server rum, der Rechenaufwand und die Kosten dafür dürften in Summe wahrscheinlich nicht zu unterschätzen sein), dann wird es höchstwahrscheinlich abgesägt. An der Stelle geht es dann halt nur um Profit und ich denke, dass auf dem Weg auf jeden Fall das ein oder andere verschwinden wird...und das seh ich nicht ganz unproblematisch. Wie groß auch immer das Angebot am Ende sein mag, da wird immer ein Anbieter sein, der die Hoheit darüber hat was...