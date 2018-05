Victory is Life, die vierte große Erweiterung für Star Trek Online auf PC, wird am 5. Juni 2018 erscheinen. Die Konsolen werden später versorgt. Das Update, bei dem die Deep Space Nine im Mittelpunkt stehen wird, führt die Spieler auf eine Jungfernfahrt in den Gamma-Quadranten, in dem sie sich für den Kampf gegen die Hur'q mit Besatzungsmitgliedern der DS9 zusammenschließen.