Telltale Games und Robert Kirkman's Skybound Entertainment haben The Walking Dead: The Telltale Series Collection für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Die Sammlung umfasst The Walking Dead: A New Frontier (Season 3) sowie grafisch überarbeitete Versionen von The Walking Dead: Season One, The Walking Dead: Season Two, 400 Days und die Miniserie Michonne.