Video "Video-Kommentar: Ein absehbarer Niedergang" zu Telltale Games - 4Players.de

Timberland70 schrieb am 24.09.2018 um 21:28 Uhr

Ich finde es sehr bedenklich wenn man hinterher so wahnsinnig schlau ist. "Es hat uns nicht überrascht" provoziert in mir immer die Frage warum man es dann nicht mal vorher gesagt hat. Ich habe nicht gelesen dass jemand aus der Redaktion geschrieben hat "ich glaube dass Telltale bald pleite gehen wird weil das Format und die Inhalte nicht mehr funktionieren werden". Es ist so viel einfacher hinterher kluguzuscheissen. Es ist doch immer so dass zuerst alle von einem erfolgreichen Format schwärmen (das war bei Try and Buy so, das war bei F2P so und das war oder wird auch bei der Telltale Strategie so sein) und dann ab dem Zeitpunkt wo sich ein solches Format überholt hat, weiß jeder warum es eigentlich Mist ist. Das ist für mich verlogen. Ich würde gerne mal lesen oder hören wie denn die erfolgreichen Vermarktungskonzepte der Zukunft aussehen und dann sehen wir mal in 10 Jahren ob die Prognosen gestimmt haben..aber ups, ich vergaß..für Journalisten hat das ja keine Konsequenzen, denn die müssen nicht mit eigenem Geld Entwicklungen finanzieren und sie tragen auch keinerlei Verantwortung für das was sie prognostizieren und/oder einschätzen. Das müssen sie aber tatsächlich auch nicht, denn das ist nicht der Job von Journalisten, aber sie sollten das trotzdem im Hinterkopf behalten wenn sie retrospektiv so schlau erscheinen wollen und vielleicht "Nachrufe" dieser Art einfach unterlassen.