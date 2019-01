Video "Video-Kommentar: Nehmt EA die Star-Wars-Lizenz weg!" zu Der 4P-Kommentar - 4Players.de

NewRaven schrieb am 21.01.2019 um 19:54 Uhr

Ob Ubisoft jetzt damit etwas Produktiveres anfangen würde darf aber auch angezweifelt werden...

Ich stimme hier eigentlich Eike zu... nehmt EA die (Exklusiv-)Lizenz, belebt LucasArts als Publisher wieder und vergebt die Marke an mehrere Studios, die mehrere Genre mit Games bedienen. Haut Adventures, ActionAdentures, RPGs, Shooter, Weltraum-Action, wegen mir Racer und sonst was raus. EA (und auch Ubisoft) dürfen sich da ja gern ebenfalls dran beteiligen (*räusper* Hab vorhin noch irgendwo gelesen, dass Bioware gern KOTOR 3 machen will, aber nicht darf...) aber eine Lizenz exklusiv zu vergeben, die dann einfach so quasi gar nicht genutzt wird ist für Fans schade und für euch eine wirtschaftlich völlig verpasste Chance.