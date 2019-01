Langsam ist das wirklich lächerlich.

Gerade diese Marke bietet so vieles. Ganz ehrlich? Auch, wenn das auf viel Gegenwind stößt: Gebt Ubisoft die Marke.

Ein Spiel mit dem Gameplay von Assassins Creed im Star Wars-Universum. Als Attentäter schleicht man sich bei strömendem Regen in eine Rebellenbasis etc. Gerne auch auf der hellen Seite. In eine massiv gesicherte Anlage des Imperiums eindringen, alles niedermeucheln etc. Daraus kann man doch was machen.

Oder das Spielprinzip von For Honor, nur mit Lichtschwertern und den original Kampfstilen von Sith und Jedi. Stelle ich mir genial vor.

Aber nein. Nur Schrott. Dass man von Jedi: Fallen Order bisher auch fast nix gehört hat, ist imho auch kein gutes Zeichen. Im Moment erwarte ich da eine halbgare Kampagne von 8 Stunden in einer Qualität wie die, die uns beim aktuellen Battlefront 2 geliefert wurde. Also belanglos. Ich hoffe so sehr, dass ich mich irre.

Ich bin inzwischen soweit, dass ich begeistert ein Remake von Dark Forces oder einem der anderen Jedi Knight-Teile entgegenblicken würde. Oder was mit Raumschlachten....