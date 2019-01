Video "Video-Kommentar: Sony vs. Senran Kagura Burst" zu Der 4P-Kommentar - 4Players.de

Finde wenn es in dem Spiel tatsächlich um minderjährig dargestellte Personen geht ist das irgendwie gerechtfertigt (würde das Spiel sogar ganz raus nehmen deswegen und weil ich einfach kein freund von schnitten/Zensur bin - also lieber spiel weg vom Markt) --> nur meine Meinung mehr nichtUnd zu dem Beispiel zu God of War: Wären das Kinder mit denen Kratos da rum machte wäre das in meinen Augen einfach pervers UND GANZ WICHTIG illegal oder etwa nicht?Aber so wie die Figuren bei Senran Kagura dargestellt sind könnte man behaupten das sie die "Scream Film Formel"nutzen, sprich: Volljährige Darsteller die Kinder Spielen und somit wäre das alles (die Zensur ODER der VERBOT) einfach DUMMsonst müssten die in US und A auch auf diese Filme verzichten meiner Meinung nach jedenfalls.Und wichtigster Aspekt in nem Spiel mit freigabe ab 18: KEINER ZWINGT DICH DAS ZU SEHEN / SPIELEN / KONSUMIEREN und Kinder haben gesetzlich keinen zugriff auf sowas (jaja die könnten das ja auch so kriegen ABER alles andere doch auch oder??) also wieso zwingend allen das Verbieten wenn niemandem aufgezwungen???WAS SOLL DER SCH**SS???#behindert oder was?Ansonsten: dieses neue VideoFormat find ich echt gut (auch wenn es diesmal mehr wie eine ausführliche erklärung rüberkommt, als wie eine Meinung, aber verstehe glaube auch wieso so diesmal)Daumen hoch usw.