Sekiro: Shadows Die Twice

2:47 Min.

Trailer zum Verkaufsstart

Am 22. März 2019 wird Sekiro: Shadows Die Twice von From Software und Activision Blizzard für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Passend dazu wird das Action-Adventure von Hidetaka Miyazaki (Dark…

11.03.2019

Views: 282