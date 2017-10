Rockstar Games hat einen Trailer (in 4K) zu L.A. Noire veröffentlicht, das am 14. November 2017 in überarbeiteter Form für PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht wird. L.A. Noire erzählt die Geschichte vom Aufstieg des Detectives Cole Phelps in der Hierarchie des LAPD und seiner Ermittlungen in einer Serie von Verbrechen im Los Angeles des Jahres 1947.