Video "Konsolen-Trailer zur Warmastered Edition" zu Darksiders - 4Players.de

Natürlich würde ich jetzt lieber über eine weitere Fortsetzung der Serie schreiben als über die überarbeitete Wiederveröffentlichung von Darksiders 1. Doch ich habe sechs Jahre nach dem Original wieder eine Menge Spaß mit der Warmastered Edition. Kriegs Abenteuer wurde zwar nur visuell angepasst und auf moderne Standards gebracht, während spielerische Mankos wie die abseits der Bosse zu leichten Kämpfe oder die Abnutzung der Finisher nicht behoben wurden. Doch nach dem schwachen Einstieg läuft Krieg auch auf PS4 und One wieder zu Hochform auf und steigert sich kontinuierlich mit seinem stark an späte Zelda-Abenteuer oder Soul Reaver erinnernden offeneren Leveldesign bis zum Schluss. Da sich das Comicdesign zudem schadlos gehalten und keinen Staub in den letzten sechs Jahren angesetzt hat, ist Darksiders immer noch eine interessante Alternative im Action-Adventure. Klar ist aber auch: Wer das Original gespielt hat, wird außer einer frischen Lackierung nichts Neues entdecken.