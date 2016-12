Video "Anniversary Edition-Trailer" zu Bully: Die Ehrenrunde - 4Players.de

Ein Revival dieser Art macht dem faulen Redakteur das Leben leicht, kann er doch Teile seines damaligen Fazits einfach recyceln, die heute nichts an Wahrheit verloren haben: Die überwältigende Liebe zum Detail, die tolle Inszenierung, der tiefschwarze Cartoon-Humor, die brillanten Dialoge, die groovyfunkyrocknrolly Musik - all das und mehr machen Bully zu einem einzigartigen Spiel, das einen ganz speziellen Charakter entfaltet, den es weder in Liberty City noch in San Andreas gibt. Eine Art Mini-GTA, ganz ohne die fiese Brutalität, Knarren, Blut, Autos und Helikopter, dafür mit vielen frischen Ideen und noch mehr Zynismus - eine schöne Abwechslung! Allerdings ist es viel zu einfach (es gab nur eine Hand voll Missionen, die ich nicht beim ersten Anlauf gepackt hätte) und der Mehrspielermodus zwar eine nette Ergänzung, aber immer noch weit von den Möglichkeiten entfernt, die das Spielkonzept geboten hätte. Die grafischen Verfeinerungen der 360- und PC-Fassungen schaffen es zwar nicht ganz, den PS2-Staub zu kaschieren, jedoch ist das Spiel auch weit davon entfernt hässlich zu sein. Und die Wii-Steuerung? Nun, wenn man auf das Skateboard verzichtet, dann funktioniert sie ganz gut. Alles in allem also nach wie vor ein exzellentes, ungewöhnliches und durchdachtes Spiel, das dieses Mal hoffentlich ein breiteres Publikum erreicht - und genau zum richtigen Zeitpunkt erscheint, stimmt es doch optimal auf GTA 4 ein.