Star Ocean: The Last Hope: Remaster-Trailer (Japan)

Square Enix Japan hat ein Remaster von Star Ocean: The Last Hope für PC und PlayStation 4 angekündigt. Im Land der aufgehenden Sonne soll der "4K & Full HD Remaster" am 28. November 2017 für 2.800 Yen (ca. 21 Euro) erscheinen. Wann und ob eine Veröffentlichung in Europa geplant ist, bleibt abzuwarten.