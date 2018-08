4Players



Loading Loading 7:51 Min.

News des Tages 30.07.2018

Heute: PES 2019 kommt in einer Schalke-Edition, Blizzard zerschießt aus Versehen die Balance bei WoW, Paradox macht World of Darkness-Spiele (Vampire: The Masquerade) und stirbt VR wirklich?

30.07.2018

Views: 602