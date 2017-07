Video "Urlaub in Videospielen" zu Spielkultur - 4Players.de

Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age



Loading Loading 1:52 Min.

Lokalisierung

Square Enix hat bestätigt, dass Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age nächstes Jahr in westlichen Regionen erscheinen wird. Es soll ins Englische, Französische, Spanische, Italienische und Deutsche…

28.07.2017

Views: 611