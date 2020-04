200x kostenlose Item-Bundles für Rise of Legions

HOL DIR JETZT DEIN ITEM-BUNDLE MIT EXKLUSIVEM 4PLAYERS-ICON FÜR RISE OF LEGIONS! für das 200 Gutschein-Codes für ein fantastisches Item-Bundle mit exklusivem 4Players-Icon. Dabei gilt das Motto: First come first serve!



können sich zudem ein zusätzliches Bundle mit PUR-Icon für Rise of Legions im Marktplatz abholen!



Wir verschenken gemeinsam mit Broken Games für das F2P-Echtzeit-Strategiespiel Rise of Legions für ein fantastisches Item-Bundle. Dabei gilt das Motto: PUR-Abonnenten können sich zudem ein zusätzliches Bundle mit PUR-Icon für Rise of Legions im Marktplatz abholen!





Sammle zahlreiche, mächtige Einheiten und verheerende Zauber, suche die Herausforderung gegen andere Spieler in spannenden Gefechten oder bezwinge die unaufhaltsamen Golems im PvE-Modus. Außerdem gibt es kooperative Modi, die du gemeinsam mit einem Freund bestreiten kannst.



Falls ihr frische Herausforderungen sucht, könnt ihr Rise of Legions auch mit der Engagement-App Rise of Legions ist ein kurzweiliges und einsteigerfreundliches Tug-Of-War-Strategiespiel in einer lebhaften Fantasy-Welt. Es ist ein Hybrid aus MOBA, Tower-Defense und Deckbuilding.Sammle zahlreiche, mächtige Einheiten und verheerende Zauber, suche die Herausforderung gegen andere Spieler in spannenden Gefechten oder bezwinge die unaufhaltsamen Golems im PvE-Modus. Außerdem gibt es kooperative Modi, die du gemeinsam mit einem Freund bestreiten kannst.Falls ihr frische Herausforderungen sucht, könnt ihr Rise of Legions auch mit der Engagement-App SCILL Play verbinden. Mehr Infos zur Kooperation gibt es hier: Rise of Legions und SCILL Play



Folgende Items erhältst du nach Einlösen des Gutschein-Codes:

- exklusives 4Players-Profil-Icon



- 1200 Credits



- 3 Tage Premium-Zeit