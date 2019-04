Gute Zeiten: Wenn große Publisher bestimmte Spiele einfach nicht mehr herausbringen, setzen sich eben kleine Entwicklerteams hin und hauchen altmodischen Rollenspielen oder Shootern neues Leben ein – oder eben Ridge Racer, das sich seit einer geschlagenen Generation nicht mehr hat blicken lassen. Im Test entpuppt sich Xenon Racer nämlich als genau das: eine Schlitterpartie der alten Schule. Warum man die spielen sollte? Das fragen wir uns auch.

Auf den ersten Blick fängt Xenon Racer die Faszination klassischer Arcade-Racer und deren überzeichnete Umgebungs-Romantik ein.

Weder technisch noch inhaltlich spielt es allerdings in der Liga seiner Vorbilder.

Die Basics? Super! Drückt man kurz auf die Handbremse, versetzt man seinen futuristischen Boliden in einen Drift und schlittert selbst um engste Kurven. Gleichzeitig lädt man dabei den Turbo auf; die Reifenfolter ist also eine absolute Notwendigkeit. Und hat man diesen Dreh erst mal raus, macht es richtig Laune, durch die grafisch nicht ganz zeitgemäße, spielerisch aber unterhaltsame Zukunft zu rasen. In einer verzweigten Karriere hat man zudem oft die Wahl zwischen verschiedenen Events, sodass man immer verschiedene Rennen absolvieren kann, falls man anderswo mal nicht weiterkommt. Das ist der Motivation durchaus zuträglich.Um das gleich klar zu sagen: Sie erreicht dann keine berauschenden Höhen. Sie zeigt vielmehr knappe Spitzen nach oben, um anschließend wieder in die Tiefe zu fallen und dort zu verweilen. Denn Xenon Racer ist als Idee ganz nett – als vollständiges Spiel allerdings voller Fehler. Das ermüdende Erspielen aller Upgrades für die unterschiedlichen Fahrzeuge ist da noch der kleinste, obwohl ich hier schon nicht verstehe, warum man sämtliche Teile für jedes Auto einzeln freischalten muss. Das ist ein dröges Strecken der Spielzeit und noch dazu kontraproduktiv, weil die Lust aufs Ausprobieren neuer Wagen dadurch ständig gebremst wird.Ärgerlich auch, dass man die Modifikationen anschließend in einem unübersichtlichen, unhandlichen Menü anschrauben muss, das nicht mal sichtbar anzeigt, wo man welche Optionen zur Verfügung hat oder zumindest die neu hinzugekommenenmarkiert. Überhaupt ist das Menü nicht der Weisheit letzter Schluss, aber gut, es gibt Schlimmeres.Dazu zählt das katastrophale Fahrgefühl, während man gerade nicht driftet, denn dann lenken die Vehikel praktisch gar nicht. Die haben ja einen maximalen Lenkeinschlag von, sagen wir mal, zehn Grad, was immer dann superspaßig ist, wenn man nach einem Fehler an der Außenseite einer Kurve landet. Von dort aus führt dann kein Weg mehr in Richtung Fahrbahnmitte zurück – grandios! Nicht immer versetzt man den Wagen außerdem problemlos ins Schlittern und zündet man während eines Drifts den Turbo, schießt der Wagen schon mal zur Seite, anstatt nach vorne.Wie gesagt: Hat man den Dreh erst einmal raus… Nur ist der Weg dorthin leider eine Katastrophe. Die ersten Minuten waren eine einzige Plage. Ich möchte nicht wissen, wie viele Spieler verzweifelt aufgeben, weil sie keine Lust darauf haben, stets geradeaus fahrende „Schienenfahrzeuge“ durch enge Kurven zu schieben.Hinzu kommen Kontrahenten, die munter die Straße blockieren und Spieler in die Bande schieben, weil sie unfähig sind gescheit durch eine Kurve zu schlittern. Zu allem Überfluss, gehen diese Verkehrsbehinderungen voll in die Eisen, wenn man ihnen ins Heck knallt (Stichwort kaum vorhandene Lenkung), was dem allgemeinen Unterhaltungswert mächtig zuträglich ist. Meist bleibt dann nur der Neustart, da die Kontrahenten ein ganz seltsames Verhalten an den Tag legen: Setzt man sich früh an die Spitze, fährt man dem Feld meist problemlos vorweg. Gelingt das aber nicht, holt man den Ersten selbstmit zwei fehlerfreien Runden nicht mehr ein.Das Spiel ist also entweder frustrierend unmöglich oder absurd einfach, auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad übrigens noch. Es ist nicht so, dass es kein Gummiband gäbe; man kann es hervorragend beobachten, wenn man hinter einem Gegner liegend in die Bande rauscht. Es tut nur einfach nicht das, was es soll: einen ebenso fordernden wie trotzdem nachvollziehbaren Rennverlauf inszenieren.Das „Größte“ sind aber die Konsolenumsetzungen, von denen die Switch-Fassung den Vogel abschießt. Die schafft es nämlich nicht einmal auf 30 Bilder pro Sekunde, während 60 in einem schnellen Rennspiel dieser Art ohnehin Pflicht sein sollten. Die Entwickler haben ja alles versucht: Die Darstellung ist extrem niedrig aufgelöst und Schatten tauchen dermaßen spät auf, dass selbst in Tunneln zehn Meter vor dem Frontspoiler die Sonne scheint. Und über das Fehlen analogen Gasgebens und Bremsens schauen sie einfach hinweg. Das ist für präzises Driften zwar unerlässlich, aber davon träumt man auf Switch dank der Bildrate ja ohnehin nur.Das Einzige, was die Entwickler nicht versucht haben: Das Spiel nicht mit Blick aufs große Geld in eine Konsole zu pressen, die es überhaupt nicht vernünftig abspielen kann! Aber gut, damit sind sie immerhin nicht die Ersten Sind die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One im Gegensatz dazu wenigstens technisch gelungen? Nun, zumindest hat man dort die Wahl zwischen einem Leistungs- und einem Qualitätsmodus. Aber macht euch keine Hoffnungen: Leistung heißt auch auf PS4 Pro und One X lediglich „irgendwas unter 60 Bilder pro Sekunde einschließlich zusätzlicher Einbrüche“ und ist zudem an ein unangenehm unscharfes Bild sowie fehlende grafische Details gebunden.Dass man auf den Konsolen nicht einmal die Tastenbelegung ändern darf, was am PC sehr wohl möglich ist… ach, was soll’s. Ihr werdet um Xenon Racer hoffentlich ohnehin einen großen Bogen machen.