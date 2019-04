Alexis Fidèle steckt in einer Zwickmühle: Der Richter muss einen Mann zum Tode verurteilen, um seine eigene Haut zu retten. Denn sollte er ein mildes Urteil fällen, würde er selbst in einer dunkeln Gasse erschlagen werden. Was der Angeklagte verbrochen hat? Er hat Schachfiguren hergestellt, das ist alles. Im Test zu We. The Revolution habe ich gleich mehrere solcher Situationen erlebt – die mich oft seltsam kalt gelassen haben. Woran liegt das?

Der wichtigste Bildschirm: der Blick vom Richterpult.

Paris zur Zeit der Französischen Revolution: Ludwig XVI. befindet sich am Ende seiner politischen Laufbahn, während sich das neue politische System gegen Kräfte wehrt, die die alte Ordnung wiederherstellen wollen. In diesem aufgeheizten Klima will Alexis Fidèle als Richter Karriere machen, wofür er nicht in seinem Beruf erfolgreich sein muss, sondern auch Intrigen durchleuchten, seinen politischen und gesellschaftlichen Einfluss erweitern und sich sogar um die Familie kümmern.Im Mittelpunkt steht dabei seine Arbeit als Richter, denn fast jeden Tag urteilt Fidèle über einfache Leute oder hohe Tiere, die ganz unterschiedliche Delikte begangen haben sollen. Um fair zu sein, muss man dann zunächst herausfinden, ob sich die vermeintlichen Täter wirklich strafbar gemacht haben. Dazu stellt man ihnen Fragen, die Stück für Stück Licht in den Fall bringen. Oft entsteht durch die Antworten ein sehr vielschichtiges Bild, was die Frage nach Freispruch, Gefängnis oder Galgen zu einer schwierigen macht.Noch kniffliger wird es dadurch, dass man sich die Fragen erst erarbeiten muss, indem man zentrale Stichpunkte der Anklageschrift dem richtigen Thema zuordnet. Ist der betrunkene Zustand eines Angeklagten etwa ein mildernder Umstand, eine Facette seiner Persönlichkeit oder gehört das zum Tathergang? Wer bei dieser Vorbereitung zu oft danebenliegt, kannspäter nicht alle Fragen möglichen stellen.Interessant ist auch, dass man den Prozess nicht gedankenlos herunterspulen sollte, da Fidèle außerdem Einzelheiten der Verhandlung wiedergeben muss. Das kann er aber nur dann zuverlässig tun, wenn man ihr aufmerksam folgt. Tut man das nicht, verliert man Ansehen bei verschiedenen Fraktionen…… und nur darum dreht sich immerhin das ganze Spiel: Man benötigt Ansehen beim einfachen Volk, bei den revolutionären Kräften und auch der Aristokratie. Sinkt es gen Null, wird man nämlich des Amts enthoben oder gar ermordet – Game Over. Man ist also stehts darum bemüht, allen Parteien irgendwie gerecht zu werden, kann sich in Kurzprozessen aber bei jeweils einer Fraktion beliebt machen (auf Kosten mindestens einer anderen) und die Werte auch anheben, indem man die Familie im Auge behält.Auch die Beziehung zur Ehefrau, zum ältesten Sohn, dem Großvater sowie dem jüngsten Spross ist schließlich mit je einem der vier Werte verbunden. Während es den Opa und die Bourgeoisie ärgert, wenn man sich um die Muse des an Kunst interessierten Nachwuchses kümmert, ist das dem Ansehen bei den Revolutionären jedenfalls zuträglich. An fast jedem Abend hat man mit einer Familienaktivität so die Möglichkeit, einen gefährlichen Verlust an Ansehen zu kompensieren. Schön auch, wenn man am Tag darauf den Zettel mit einer Zeichnung des kleinen Sohns im Tagebuch findet.