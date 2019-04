Gearbox und 2K Games haben das „Jahr von Borderlands“ ausgerufen. So wurde nicht nur der dritte Teil der Action-Saga offiziell angekündigt sowie terminiert. Vier Jahre, nachdem die Handsome Collection auf PS4 und One veröffentlicht wurde, ist endlich auch der allererste Ausflug nach Pandora auf den aktuellen Konsolen erhältlich – erweitert mit allen seinerzeit angebotenen Download-Inhalten, aufgepeppter Kulisse und einigen mechanischen Ergänzungen. Wir sind für den Test erneut als Vault Hunter unterwegs gewesen.

Schicke Baller-Action und ganz viel Beute: Die Qualitäten, die Borderlands vor zehn Jahren offenbarte, motivieren auch noch heute und waren Vorbild für einige andere Titel.

Dank des zeitlosen Comic-Designs und der technisch einwandfreien Anpassung an UHD-Systeme macht der Ausflug ins Grenzland sowie die integrierten vier Add-Ons immer noch einen Heidenspaß.

Es passiert selten, dass ein Spiel Synonym für ein ganzes Sub-Genre wird oder dies gar begründet. Doch Borderlands ( 4P-Wertung : 79% auf 360, 77% auf PC und PS3) ist das zu seiner Premiere vor zehn Jahren gelungen. Im Kern ein Action-Rollenspiel aus Ego-Sicht, hat die Unmenge der sich zumeist auf Schusswaffen konzentrierenden Beute den seinerzeit zuerst von der PR geprägten Begriff „Looter-Shooter“ in den kommenden Jahren salonfähig gemacht. Doch es war nicht nur die Jagd auf die immer bessere Beute mit ihren Millionen Waffen, die aus diversen Parametern zufällig generiert wurden, die aus Borderlands einen Geheimtipp machten: Die Schussmechanik war extrem eingängig. Die Spielwelt mit ihrem markanten Comicstil hat bis heute ihren Reiz nicht verloren. Man konnte kooperativ durch die knallbunte Welt von Pandora ziehen und die Feindesmassen dezimieren – und das nicht nur zu viert online (auch wenn es zur Veröffentlichung von Lags geplagt war), sondern auch gemütlich nebeneinander auf der Couch zu zweit im Splitscreen. Nicht zu vergessen die Fahrzeuge, in denen man Platz nehmen und nahtlos die Action fortsetzen durfte. Dass die Story nur wenig mehr als ein rudimentäres Fundament war, um die explosiven Missionen zu verbinden? Egal!Problematischer waren Mankos bei Menü- und Inventarführung oder dass es weder möglich war, Online- und Splitscreenspiel zu verbinden noch zu viert vor einem Schirm zu sitzen. Dennoch hat Borderlands mit seinen folgenden Add-Ons ein höchst stabiles Fundament für die Nachfolger gelegt – und so ganz nebenbei mit dem Roboter Claptrap einen der coolsten Sidekicks der Actionrollenspiel-Geschichte eingeführt. Und jetzt ist der Urahn des Looter-Shooters wieder da. Als Game of the Year Enhanced Edition dürfen Spieler am PC, auf der PS4 sowie der One erneut loslegen und sich dem Sog der simplen, aber höchst effektiven Motivationsspirale hingeben, wenn sie „nur noch eine Mission“ auf dem Weg zum nächsten Stufenaufstieg oder besserer Ausrüstung in Angriff nehmen. Sie dürfen sich dabei nicht nur über ein schniekes Komplettpaket freuen, in dem neben dem Hauptspiel auch die Erweiterungen The Zombie Island of Doctor Ned, Mad Moxxi’s Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx sowie Claptrap’s New Robot Revolution mit ihren abwechslungsreichen neuen Gebieten oder Herausforderungen locken.Doch Gearbox hat nicht nur hier angesetzt, um den modernen Klassiker zu entstauben. Die Kulisse profitiert von einer verbesserten Auflösung, die bis zu 4K ermöglicht und von verbesserten Lichteffekten, Texturen und Optimierungen bei den Figurenmodellen begleitet wird. Mitunter finden sich auf den Konsolen sogar frische Elemente in der Levelarchitektur wie Bäume, die es auf den alten Systemen nicht gab. Zusätzlich werden jetzt einige Elemente aus späteren Borderlands-Ablegern verwendet. Dazu gehört z.B. die Miniaturkarte, die man aus Teil 2 kennt und die man zusätzlich zur Kompass-Navigation verwenden kann. Das Sammeln der Beute hingegen wird durch Automatisierungen erleichtert. Man muss sich nicht mehr um jeden Munitionsclip kümmern, die herumliegenden Gesundheitspack per Tastendruck akquirieren oder sich vom manuellen Aufsammeln der Geldscheine ablenken lassen – all dies passiert jetzt automatisch, so dass man sich auf das konzentrieren kann, was wichtig ist: Schießen und Ausrüstung einheimsen. In diesem Zusammenhang sei auch das Inventarsystem erwähnt, das mittlerweile einige Komfortfunktionen bietet, damit man weniger Probleme beim Management der Gegenstände hat, daseigentlich nie groß genug ist. Zusätzlich hat man sich auch bei der Personalisierung der Figuren bei Teil 2 bedient: Man darf zwar immer noch keine komplett eigenen Figuren erstellen, doch die Farbschemata wurden um „Köpfe“ ergänzt, mit denen man das Aussehen der vier Charaktere bzw. Klassen vom Start weg individueller gestalten darf.Ebenfalls erfreulich und vermutlich ein Überbleibsel aus der Entwicklung der „Handsome Collection“: Es ist endlich ein Couch-Koop für bis zu vier Spieler am Splitscreen möglich. Wobei hier natürlich gilt, dass die Action umso angenehmer für die Teilnehmer abläuft, je größer der Bildschirm ist - alles unter 40 Zoll ist grenzwertig. Zusätzlich dürfen sich Pandora-Veteranen und –Frischlinge gleichermaßen über ein halbes Dutzend neue „legendäre“ Waffen freuen. Und der finale Boss wurde basierend auf Spielerfeedback anspruchsvoller gemacht. Im Gegensatz zu Armature bzw. Iron Galaxy, die die einzelnen Teile der Handsome Collection technisch nicht zur allgemeinen Zufriedenheit umgesetzt haben, macht es Blind Squirrel Games hier besser. 2K kennt die Kalifornier bereits bestens: U.a. haben sie Gearbox seinerzeit bei der PS3-Version von Borderlands 2 unter die Arme gegriffen, an Mafia 3, XCOM 2 oder Evolve mitgearbeitet und mit der BioShock Collection bewiesen, dass sie es verstehen, Titel von der letzten auf die aktuelle Konsolengeneration zu hieven. Und das schaffen sie auch hier. Obwohl einige mechanische Schwächen so tief in der Struktur verwurzelt sind, dass sie nicht einfach ausradiert werden können und immer noch zu spüren sind, holen die blinden Eichhörnchen hier das Maximum aus der Vorlage heraus. Ebenfalls schön: Wie bei der Handsome Collection können Borderlands-Veteranen ihre Original-Spielstände hochladen und hier importieren.