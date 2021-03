Resident Evil: Die besten Ableger der Reihe - Special

Abseits der Hauptreihe war Capcom stets bemüht, das Universum von Resident Evil mit diversen Ablegern zu vergrößern und die Zielgruppe zu erweitern. Neben Comics, Romanen und den Kinofilmen suchte man auch im Videospielbereich nach Möglichkeiten, wie man alte und neue Geschichten erzählen und dabei vielleicht sogar in weitere Genres vordringen könnte. Wir stellen die besten Ableger vor, die eine lohnenswerte Ergänzung zu den zentralen Episoden von Resident Evil darstellen.

Im Jahr 2000 brachte Code: Veronica alles mit, was man eigentlich mit der Hauptreihe verbinden würde: Der Abstecher auf die Gefängnisinsel Rockford Island war ein fesselnder Horrortrip voller Zombies und anderer fieser Kreaturen, typischer Rätsel sowie altbekannter Mechaniken – angefangen beim begrenzten Inventar und der Panzersteuerung über das bewährte Waffenarsenal bis hin zu Farbbändern und Kisten in Speicherräumen fühlte man sich als Veteran schnell zurecht. Zudem gab es ein Wiedersehen mit alten Bekannten, darunter Claire und Chris Redfield sowie Fiesling Albert Wesker. Obwohl es sich streng genommen um einen Ableger handelt, wird Code Veronica neben der Handlung auch aufgrund vieler inhaltlicher Ähnlichkeiten gerne als ein fester Bestandteil der Hauptserie betrachtet.Einen großen Unterschied zu den vorherigen Resident-Evil-Spielen gab es dennoch: Erstmals setzte Capcom nicht länger auf vorberechnete Hintergründe mit festen Kameraeinstellungen. Dank der Hardwarepower von Segas Dreamcast, wo Code Veronica zunächst exklusiv erschien, entschied man sich für eine 3D-Grafik, die in Echtzeit berechnet wurde und daher auch Kamerafahrten sowie Schwenks gestattete, wie es Konami bereits beim ersten Silent Hill umgesetzt hatte. Im Jahr 2001 lieferte Capcom mit Code Veronica: X eine leicht erweiterte Fassung ab, die in Japan unter dem Namen Biohazard Code: Veronica Kanzenban für Dreamcast veröffentlicht wurde, im Westen allerdings nur für die PS2 und später den GameCube zu haben war. Dabei handelte es sich im Prinzip um das gleiche Spiel, das um knapp zehn Minuten an weiteren Videosequenzen erweiterte wurde, die mehr Einblicke in die Verbindung zwischen Wesker und Umbrella offenbarten.Nachdem das Spiel in Deutschland viele Jahre ein Schattendasein auf dem Index verbrachte, ist es mittlerweile wieder erhältlich und sogar in einer technisch leicht aufgepeppten Version für PS4 und Xbox One erhältlich. Der Zahn der Zeit ist zwar nicht spurlos an dem einstigen Vorzeigespiel von Segas letzter Konsole vorbei gegangen, aber selbst heute lohnt sich noch ein Blick auf einen der besten Ableger, den es zu Resident Evil gibt. Nicht umsonst steht Code Veronica bei vielen Fans ganz oben auf der Wunschliste für das nächste Remake, das Capcom nach den Neuauflagen von Teil 2 und 3 in Angriff nehmen sollte.Mit Resident Evil: Survivor und dessen Nachfolger Resident Evil Survivor 2 – Code: Veronica unternahm Capcom bereits erste Gehversuche, um die Präsenz der Marke auf das Genre der Lightgun-Shooter auszuweiten. Warum auch nicht? Schließlich bewies Sega mit seiner Kultreihe House of The Dead, dass die Kombination aus Lichtpistolen-Ballerei und fauligen Untoten durchaus für Euphorie sorgen kann. Bei den beiden Survivor-Ablegern war jedoch eher das Gegenteil der Fall. Erst mit Resident Evil: Dead Aim , das 2002 für die PS2 erschien, fand Capcom langsam in die Spur und es kam zumindest im Ansatz ein gewisser Spielspaß auf. Als hilfreich erwies sich die Entscheidung, die Erkundungsabschnitte klassisch in der Schulterperspektive zu inszenieren und erst beim Zielen sowie Schießen von Waffen in die Egoansicht zu wechseln. Mit dem Antagonisten Morpheus D. Duvall wurde zwar ein Bogen zu Resident Evil Zero und damit zur Hauptreihe gespannt, doch schlüpfte man mit dem US-Agenten Bruce McGivern in eine zuvor völlig unbekannte Rolle.Als Schauplatz diente ein Kreuzfahrtschiff, auf dem der T-Virus wütete. Da es nicht möglich ist, damalige Lichtpistolen wie die G-Con 2 an modernen TVs zu betreiben, lässt sich das Erlebnis heutzutage nicht mehr so leicht replizieren. Alternativ darf man Dead Aim komplett mit einem normalen Controller spielen, was aber ähnlich spaßfrei sein dürfte wie das Ersetzen der Rasseln bei Samba de Amigo . Resident Evil: Dead Aim ist zwar kein Hit unter den Ablegern, zeigte nach den Survivor-Flops aber zumindest, dass die Symbiose aus klassischen Resi-Elementen und Lightgun-Action durchaus ordentlich funktionieren kann.