You Don't Know Jack: Pop-Kultur trifft Hochkultur - Special

Egal ob in der Schule, beim Studium an der Uni, im Job oder als Kandidat einer Quizshow: Oft dreht es sich im Leben darum, die richtigen Antworten auf Fragen zu finden. Im Fall von You Don't Know Jack wurde das simple Konzept von einem Frage-Antwort-Quiz zu einem fordernden, aber großartigen Ratespaß, bei dem die Macher mit kreativen Kategorien, viel Humor und einem fanastischen Moderator für eine frische Art der Unterhaltung sorgten. Wir werfen einen Blick zurück auf die kultige Quizshow von Jellyvision.

Im Kern steckt freilich das gleiche Frage-und-Antwort-Spielchen, wie man es schon beim frühen Arcade-Automaten Quizshow Ende der Siebziger und in gefühlt 1000 TV-Sendungen gesehen hat. Das Besondere an You Don't Know Jack waren dagegen die ausgefallenen Kategorien wie Existentialismus & sehr große Explosionen, Reizwäsche und Rohstofffragen oder Kebab-Stand & Vaterland mit den dazugehörigen, teils schlüpfrigen Fragen, bei denen man mitunter ganz schön um die Ecke denken musste. Beispiel gefällig? "Sagen wir, Sie sind eine 16-jährige Göre und so groß wie das Universum. Wozu könnten Sie die Milchstraße eingedenk ihrer Form benutzen?", so eine Frage in der Kategorie "Her mit den kleinen Universen" mit folgenden Antwortmöglichkeiten: Als Gummiball, Verhütungsmittel, Springseil oder Wonderbra. Auch wurden eigentlich simple Fragen wie "Wie viele Saiten hat eine zwölfsaitige Gitarre?" mit der Lösungsauswahl aus zwei Schock, zwei Dutzend Minus Wurzel 144, ein Gros, zwei Dutzend minus Wurzel 81 etwas komplizierter als vermutet. Zu Beginn hatte man die Wahl zwischen einer schnellen Runde mit nur sieben Fragen oder dem vollen Programm, das sich über 21 Fragen und mehrere Runden erstreckte.



Kulturelle Barrieren

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Wer ist denn überhaupt dieser Jack? Und warum sollte ich ihn kennen? Wer sich schon immer gefragt hat, warum das Quizspiel so heißt, wie es eben heißt, dem sei gesagt, dass die kreativen Köpfe hinter dem Quiz den Namen mit Bedacht gewählt haben. In der Umgangssprache bedeutet "You don't Know Jack" nämlich übersetzt so viel wie "Du hast überhaupt keine Ahnung", womit die Verbindung zum Spielkonzept treffend hergestellt wurde. So viel dazu.