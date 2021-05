MDK: Murder. Death. Kill. - Special

Schau mir in die Augen, Kleiner! Selten war die platte Bildunterschrift so passend wie bei MDK.

Klänge das nicht schon schräg genug, so scheint es beinahe unglaublich, dass all dies in den Jahren 1996 und 97 von einem nicht mal zehnköpfigen Entwicklerteam auf die Beine gestellt wurde. Von einer Mannschaft, die sich nach großen 2D-Plattformer-Erfolgen ( Earthworm Jim Aladdin ) zum ersten Mal an einem 3D-Spiel für PC versuchte und kaum mehr als 12 Monate Zeit dafür hatte. Mit einer für damaligen Verhältnisse starken Polygon-Grafik, die von einer eigenen Engine gestemmt wurde und mittels Software-Rendering - 3D-Beschleunigerkarsten steckten noch in den Kinderschuhen - in flüssigen 30 Bildern pro Sekunde über den Schirm flimmerte. Plus Motion-Capturing-Aufnahmen für die Animation der Hauptfigur. Auf meinem damaligen PC (mit Cyrix-P166-Prozessor, 32 MB RAM und Orchid-Righteous3D-Karte) lief MDK hervorragend - ein Dank geht an dieser Stelle an meinen Kumpel Daniel, der mit nicht nur bei der PC-Einrichtung half, sondern auch noch MDK empfahl. Wenig später war ich selbst stolzer Besitzer der CD-ROM-Fassung, auf dem Silberling stand vollmundig "Prepare for a religious experience" - und dieses durch und durch schräge und innovative Actionspiel sollte Wort halten!Die Hintergrundgeschichte vermischt Plattes mit Skurillem: Außerirdische Invasoren haben die Erde überrannt und sämtliche Verteidigungslinien in Staub verwandelt - mit riesigen Minenfahrzeugen ernten sie unseren Planeten ab, je länger das dauert, desto mehr Städte werden zerstört und Menschen getötet. Glück im Unglück: Im Orbit schwebt ein Raumschiff, auf dem mit Dr. Fluke Hawkins ein genialer Wissenschaftler haust, der nicht nur einen sechsbeinigen Robo-Hund bastelt, sondern auch noch seinen Gehilfen Kurt Hectic mit Kampfanzug, Super-Fallschirm und diversen Waffensystem ausstattet. Kurt muss das Schicksal der Erde zum Guten wenden - in den nächsten circa sechs Stunden wird er sich wiederholt tollkühn aus dem Orbit zur Erde stürzen (als interaktives Präludium), um die sechs Alien-Minecrawler zu erreichen und ihren sechs Kommandanten den Garaus zu machen.