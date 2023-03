Nintendo: Eine Reise durch die Zeit mit Mario, Peach und Co. - Special

Eine Reise durch die Zeit mit Mario, Peach und Co.

Schon seit fast 40 Jahren hüpfen Nintendos ikonische Helden wie Super Mario, Peach, Link und Co. über die Bildschirme. Sie haben die Videospielbranche nachhaltig geprägt und so ist es vorstellbar, dass auch in den kommenden Jahrzehnten noch immer von ihnen die Rede sein wird. Allein, dass mit dem Super Mario Bros.-Film im kommenden Monat Nintendos erster Kinostreifen über die Leinwand flimmert, ist Grund genug, uns einmal die Frage zu stellen: Wie sähe es aus, wenn wir uns Klempner-Legende Mario im antiken Griechenland, Oberbösewicht Bowser im alten Ägypten, den Bananen-liebenden Donkey Kong als Azteken-König oder weitere Stars der japanischen Spieleschmiede in einer eher klassischen Epoche der Weltgeschichte vorstellen? Diese Frage wagen wir, mit der Hilfe von KI-Kunst-Tool Midjourney, im Folgenden zu beantworten.