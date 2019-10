Internationale Spieltage SPIEL: Tipps von der SPIEL 19 - Special

Frage: Meintet ihr Decktektive oder Detective?Ersteres ist nämlich ein kooperatives Krimispiel von Abacus, welches jetzt zur Spiel 19 rausgekommen ist und wohl ein ziemlicher Geheimtipp sein soll.Zum Hogwarts Deckbuilder: Teuer und funktionierte mit den Regeln out of the Box beim Kaufmechanismus nicht immer rund (teilweise gab es da eine nicht auflösbare Blockade). Eigentlich nicht zu empfehlen, ich würde da immer noch zu Hero- Space- oder Cthulhu Realms bzw. Dominion oder Ascension greifen. Klar, wenn man Harry Potter Sammler ist und sowas als Nobrainer unbedingt für die Sammlung braucht...Betrayal auf Deutsch ist natürlich eine kleine Sensation, aber leider mindestens 3 Spieler aufwärts. Am besten in fixen Spielgruppen die das regelmäßig spielen, hat nicht jeder vor der Haustüre. Ich tendiere immer mehr zu Spielen die von 2-4 skaliert sind. Werwölfe & Co. sind ja auch nur noch was für Klassenfahrten ins Nerdschulheim, obwohl gute Spiele.Villagers klingt richtig gut, wahrscheinlich ein baldiger Kauf.Gloomhaven & Twilight - tjaaaaaaa. Also grandios, ganz klar. Aber eben auch für die "Freunde analoger Unterhaltung" die sich quasi selbst dann noch eine Dampfmaschine kaufen würden, wenn wir bereits die ersten Flugtaxis benutzen. Retro for retro's sake.Man braucht für die Spielschachteln einen begehbaren Kleiderschrank und nach dem Spielaufbau ein eigenes Zimmer. Da bleibe ich als (meist) Digital-Gamer dann doch lieber bei Divinity2, Witcher & Co. Immersion ist digital sowieso deutlich besser als bei analog. Da hilft auch keine "Ambient-Musik CD" im meistens eh nicht mehr vorhandenen CD-SpielerAnalog wird, muss (und soll ja!) immer abstrakter als digital sein. Red Dead Redemption the Boardgame wird das digitale Erlebnis da niemals toppen. Ein Master of Orion, Civilization oder Total War hingegen ist jetzt auch nichts anderes als ein gutes 4X Brettspiel - aber eben ohne das Feeling von Pappe und dem Geruch von Druckfarbe.