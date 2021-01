Nintendo Switch: Welche Spiele erscheinen 2021? - Special

Khorneblume hat geschrieben: ? Gestern 14:19 Habe sogar gerade nochmal nachgesehen. Die letzten beiden Wochen verkaufte sich die Switch eine halbe Million mal allein in Japan. Die nächste Konsole in den Charts ist die Switch Lite mit 125000 Stück. Dritter ist tatsächlich die PS4 mit 30000 Stück. Die PS5 steht bei 18000. Würde mich ja glatt mal interessieren ob in Japan die PS5 wirklich komplett ausverkauft ist? 18000 kann doch nicht ernsthaft Sonys gesamte Produktion sein? Habe sogar gerade nochmal nachgesehen. Die letzten beiden Wochen verkaufte sich die Switch eine halbe Million mal allein in Japan. Die nächste Konsole in den Charts ist die Switch Lite mit 125000 Stück. Dritter ist tatsächlich die PS4 mit 30000 Stück. Die PS5 steht bei 18000. Würde mich ja glatt mal interessieren ob in Japan die PS5 wirklich komplett ausverkauft ist? 18000 kann doch nicht ernsthaft Sonys gesamte Produktion sein?

MH Rise ist ein Muss, nach Anspielen der Demo schon jetzt ein GOTY Kandidat. No More Heroes 3 erwarte ich ebenfalls viel von.Bravely Default 2, Rune Factory 5, SMT5 und vielleicht MH Stories 2 festigen die Switch als JRPG Monster. Davon werde ich mir wohl Rune Factory 5 und SMT5 holen.Snap bin ich gespalten... Ich mochte das Spiel damals extrem, jedoch frage ich mich ob das Prinzip mit heute für Score Attacks reicht und ob es genug Inhalt haben wird.Das großeist wie so oft Nintendo selbst. BotW 2 dieses Jahr? Denke schon. Bayonetta 3? Vielleicht ein Sommertitel. Metroid Prime 4? Frühestens 2022. Das Spannende ist immer die Frage was sie in der Hinterhand haben und einfach ein paar Wochen vor Veröffentlichung ankündigen. Metroid Prime Trilogie, Zelda Collection, ein Fire Emblem Remake, 2-3 andere Titel wie letztes Jahr Paper Mario... Davon kann man mehrere erwarten.Hat auf jeden Fall das Zeug für ein sehr gutes Jahr für die Switch.Ja, die PS5 ist in Japan komplett ausverkauft und liegt trotzdem noch unter der Releaselieferung in UKSony hat den Markt bewusst unterliefert und an Nintendo abgegeben (fast 90% Marktanteil 2020) um Europa/USA zu stärken. Daran werden sie nichts ändern solang sie die japanischen AAA Titel die hauptsächlich internationale Märkte ansprechen (FF, RE, MHW2 etc.) bekommen.Selbst mit US/EU Zahlen werden sie deutlich weniger PS5 als Switch produziert haben, jedoch nicht ganz so extrem wie bei den japanischen Zahlen. Die Skalierung wird da noch mindestens ein Jahr...