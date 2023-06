Steam: Diese 14 Demos beim Next Fest müsst ihr ausprobieren - Special

Bis zum 26. Juni 2023 findet bei Steam wieder das Next Fest statt. Eine Woche lang können Studios Spiele vorstellen, die sich aktuell noch in Entwicklung befinden – Demos inklusive! Wir haben uns durch die schiere Anzahl von Anspielversionen gekämpft und stellen euch im folgenden eine Auswahl vor, die ihr auf jeden Fall einmal ausprobieren solltet. Immerhin steht der überwiegende Teil der Demos nicht dauerhaft zur Verfügung, sondern nur im Rahmen des Steam Next Fest. Sollte euch etwas ganz besonders reizen, habt ihr demnach nicht ewig Zeit, um die Demo herunterzuladen und zu spielen.

Sea of Stars

Sabotage Studio

29. August 2023

Fans von SNES-Rollenspielen mit Pixellook

The Invincible

Starward Industries

2023

Fans von atmosphärischen und Storylastigen First-Person-Adventures

SteamWorld Build

Thunderful Development

2023

Fans von Aufbaustrategiespielen mit einem Schuss Dungeon Keeper

Viewfinder

Sad Owl Studios

18. Juli 2023

Fans von Rätselspielen, wie Superliminal oder The Witness

Laysara: Summit Kingdom

Quite OK Games

2023 (Early Access)

Fans von Aufbaustrategiespielen, die nach einem anderen Setting gieren