Gran Turismo Sport: Virtueller Motorsport auf Weltklasse-Niveau - Special

Parellel zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring veranstalteten Sony und Polyphony Digital das zweite Live-Event der FIA Certified Gran Turismo Championships an der berühmten Rennstrecke in der Eifel. Wir waren ebenfalls vor Ort und haben die Läufe in der Manufacturers Series sowie dem Nations Cup live in der Arena im Ring Boulevard verfolgt…

Die Besten in Racing-Action



55 der weltweit besten Spieler aus 20 Ländern wurden von Sony für die zweite Runde der World Tour eingeladen, um in einer Reihe von Rennveranstaltungen gegeneinander anzutreten. Dabei winken den Siegern der Manufacturer Series sowie des Nations Cups nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch die direkte Qualifikation für das große Weltfinale am Ende der Saison. Zum Auftakt in Paris sicherte sich der Chilene Nicolás Rubilar das vorzeitige Ticket, während bei den Herstellern das Team von Aston Martin zum Sieg raste.



Am Nürburgring deutete sich in den ersten beiden Läufen der Manufacturer Series dagegen ein Comeback von Lexus an: Der Hersteller-Champion aus der vergangenen Saison gewann die ersten beiden Rennen souverän und ließ Verfolger wie Porsche, Jaguar sowie Mercedes Benz auf den Pisten Circuit de Sainte-Croix - B und Sardegna - Road Track - B in Boliden der Gruppe 4 hinter sich. Doch nach einem massiven Einbruch im dritten Rennen wendete sich das Blatt, als das Lexus-Team nach diversen

24 Fahrer traten beim Live-Event im Nations Cup gegeneinander an.

Zwischenfällen erst als Letzter die Ziellinie überquerte und BMW als Sieger punktete.

Das Toyota-Team konnte sich in der Manufacturer Series durchsetzen.

Beim Finale mit fünf Runden auf dem Nürburgring im 24h-Layout inklusive Nordschleife warteten ein paar Änderungen: Zum einen durften die drei Fahrer pro Team die Rennen nicht länger einzeln absolvieren, sondern mussten den letzten Lauf als Team inklusive Fahrerwechsel während der Pflichtboxenstopps meistern. Zum anderen gab es für Platzierungen innerhalb der Top Ten die doppelte Punktzahl, so dass man als Sieger 24 statt der üblichen Punkte einheimsen konnte. Die Gunst der Stunde nutzte dabei Toyota: Obwohl das Team in den vorangegangenen Rennen nur in die Nähe des Podests kam, sicherte sich das Trio mit Simon Bishop (Neuseeland), Rick Kevelham (Holland) und Tomoaki Yamanaka (Japan) in einem dramatischen Finale den Sieg vor Mercedes Benz. Vor allem die beiden letzten Top-Fahrer Simon Bishop und Cody Nikola Latkovski lieferten sich auf den letzten Metern ab der Döttinger Höhe ein spannendes Kopfrennen, das erst kurz vor dem Ziel mit einer strittigen Szenen in der letzten Schikane am Hohenrain in einem engen Zweikampf der beiden inklusive Kontakt vorläufig entschieden wurde. Nach dem verärgerten Protest von Latkovski und seinem Mercedes-Team fiel das endgültige Rennergebnis erstam grünen Tisch zugunsten des Toyota-Teams, das sich mit einem mageren Punkt Vorsprüng den Sieg vor Mercedes-Benz und dem drittplatzierten BMW-Team sichern konnte.Hier zeigte sich erneut, wie wichtig reale Rennkommissare aus Fleisch und Blut sind. Genau wie in realen FIA-Rennserien beobachten auch bei GT Sport drei Stewards das Renngeschehen und insbesondere die strittigen Zweikampf-Duelle mit Argusaugen, um rücksichtloses Fahren oder unfaire Aktionen mit Zeitstrafen zu ahnden, bei denen die Fahrer für eine vorgegebene Zeit vom Gas gehen müssen.In Online-Partien, die auch Bestandteil der Qualifikation für die Live-Events sind, greift dagegen ein automatisches Strafsystem, dessen Entscheidungen bei den Spielern nicht immer auf Verständnis stoßen. Im Gespräch gelobt Serien-Vater Kazunori Yamauchi zwar weiterhin Verbesserungen am Einstufungs- und Strafsystem, weist aber gleichzeitig darauf hin, wie schwer es ist, Unfälle abseits der Erfassung des Zusammenstoßes bewerten und die gesamte Rennsituation vollkommen richtig von dem automatischen Strafsystem einschätzen zu können. Diese Aufgabe einem künstlichen neuronalen Netz zu übertragen, das durch ständige Unfallanalysen theoretisch viel Erfahrung sammeln und davon lernen könnte, sieht Yamauchi kritisch, weil die Technologie seiner Meinung nach noch nicht weit genug entwickelt ist. So werden wohl auch in Zukunft nur die Live-Events mit ihren Rennkommisaren die ideale Voraussetzung für virtuellen Motorsport unter realen Bedingungen in GT Sport bieten.