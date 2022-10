Tunic: Im Gespräch mit den Machern - Special

Das interaktive Handbuch ist eine Schau – puzzelt es zusammen und entdeckt die Hinweise.

Kevin Regamey von Power Up Audio war verantwortlich für die Klangkulisse im Spiel.

Nicht mal ein Todesröcheln bei Bosskämpfen. Der fuchsige Held bleibt im Spiel stumm.

Ich hatte schon eine gewisse Hierarchie im Kopf, wie sich die Dinge im Spiel und damit auch im Handbuch entfalten. Die war aber zugegebenermaßen sehr simpel und zu linear. Als die Entwicklung voranschritt, verlor ich das Gefühl, dass ich den Gesamtplan im Kopf habe – gleichzeitig wusste ich, dass er im Hinterkopf schon noch weiterexistiert. Und am Ende wurde es sicher etwas überladener und unordentlicher als ich mir das vorstellt hatte, aber es hat doch den Anschein, dass es bei vielen Menschen da draußen gut angekommen ist.Eine ganze Weile bestand das Handbuch vor allem aus Text und grauen Platzhalterbildern. "Hier steht dann, wo der Spieler Gegenstand X bekommt" oder "Hier findet man heraus, dass…" Aber ist schon erstaunlich, was letztlich daraus wurde. Wir arbeiten als Third-Party-Entwickler jahrelang an dem Spiel, aber Andrew hat uns natürlich nicht alles verraten. Ich hatte also auch z. B. diesen genialen Moment, wo ich herausfand, was es mit dem goldenen Pfad auf sich hat – und das obwohl ich an dem Ding mitgearbeitet habe. Und tatsächlich war es interessant zu sehen, wie sich das Handbuch letztlich zu einem Ganzen zusammenfügte, als dann eben die fertigen Grafiken des Künstlers dazukamen.Das ist eine sehr gute Frage. Puh, 2008 – das ist ja vor Fez , ungefähr als Braid herauskam. Also, viele Spieler sehen ja den Aufstieg der Dark Souls -Reihe als eine Art Wendepunkt in der Gaming-Community, ab dem sich viele Zocker daran erinnerten, dass sie gerne herausgefordert werden. Und dass sie es mögen, wenn man ihnen nicht sagen, was zu tun ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das ein neues Gefühl ist. Jedoch schon eines, das von einem gewissen Trend befeuert wurde – nämlich dem, den Spieler an der Hand zu nehmen und ihn einen festen Pfad entlangzuführen. Von daher wäre Tunic vermutlich ein sehr seltsames Spiel für die Zeit um 2008 herum gewesen, aber eines, das wahrscheinlich dennoch sein Publikum gefunden hätte.Enorm wichtig, um es auf den Punkt zu bringen! Ich komme selbst aus einer kleinen Stadt, und Tunic ist ein kleines Spiel, in dem man einen kleinen Fuchs spielt. Und dann hast du die Gelegenheit, damit auf der E3-Bühne aufzutreten – das war schlicht überwältigend. Dass jetzt über 20 Millionen Game-Pass-Abonnenten Zugriff auf dein Spiel haben, das ist unglaublich. Und es gibt auch eine inhaltliche Verbindung: Stell dir vor, es sind die 90er und du gehst in eine Videothek, die Videospiele hat. Und deine Eltern sagen dir, dass du dir genau ein Spiel für das Wochenende aussuchen darfst. Dann lässt du deinen Blick über die Cover schweifen und schaust, was davon besonders cool aussieht. Und der Xbox Game Pass funktioniert ja irgendwie ähnlich – du siehst diese Vielzahl von Spielen vor dir. Nur dass sie quasi alle gratis sind und du sofort loslegen kannst. Also was hält dich davon ab? Und das fängt das Gefühl von damals gut ein, dass du es dir holst und einfach mal startest, ohne dass du wirklich weißt, was für eine Welt dich erwartet.Natürlich mögen wir positive Tests. Grundlegend muss man sagen: Wir haben sehr lange an Tunic gearbeitet – und zu sehen, dass es eine Zielgruppe findet, dass es bei den Spielern ankommt, dass sie es schätzen, das ist schon eine sehr emotionale Angelegenheit. Mein liebstes Feedback von Tunic stammt aber von einer Steam-Review, die Tunic wohlgemerkt nicht empfohlen hat. Aber die Besprechung beginnt mit dem Satz: "Mir hat es überhaupt nicht gefallen, aber ich verstehe warum, es jemand total lieben kann." Der Text war wirklich gut, derjenige hatte Tunic durchgespielt, es 16 Stunden lang gezockt – aber letztlich eben nicht gemocht. Und viele Aspekte aufgezählt und besprochen. Eben mit dem Fazit: "Ja, war halt echt nicht meines – aber die Jungs haben das schon gut gemacht." Ich denke, dass unser Spiel vom Start weg ehrlich damit war, was es sein wollte. Und das ist mir wichtig. Dass wir genau so ein Spiel abliefern. Wenn das dann bei vielen gut ankommt ist es schön – aber ein Spiel bei dem 80% der Leute sagen, dass es nichts für sie ist, kann trotzdem ein gutes Spiel sein. Also ist es mir letztlich wichtiger, dass die Menschen verstehen, wie wir Spiele entwickeln, als dass am Ende 87% bei Metacritic stehen. Und zur Wertungsfrage: Für mich als Spieler war es ein Traum, mit Andrew an dem Spiel arbeiten zu können, weil ich auf Rätsel und aufs Erkunden stehe – bei mir bekommt es deshalb volle 10 von 10 Punkten.Überraschend entspannt. Tunic war mein erstes großes Projekt, das veröffentlicht wurde – ich habe also wenig, womit ich es vergleichen kann. Aber alle Beteiligten, wie eben z. B. Microsoft, waren entgegenkommend und hilfreich. Mein Partner zuhause hat mich ebenfalls sehr unterstützt und es gab nie im gesamten Verlauf nie jemanden, der gesagt hat: „Hey Andy, zum Ende vom zweiten Quartal muss das Ding fertig sein – die Uhr tickt.“ So ist das echt nicht gelaufen und ich denke und hoffe, dass es am Vertrauen lag, das wir in uns gegenseitig hatten. Natürlich gab es lange Arbeitstage, aber ich glaube, dass keine Beziehung oder Familie wegen Tunic in die Brüche ging – und das macht mich froh.Für uns als Audio-Team war natürlich das letzte Jahr das stressigste. Ihr könnt euch ja vorstellen: Bei einem Haus kann man auch nicht die Wände streichen, bevor sie hochgezogen wurden – und das ist mit den Sounds bei einem Videospiel ähnlich. Weil wir warten müssen, bis eine Gegend im Spiel designt wurde, bis die Feinde fertig sind, bis alle Animationen stehen. Wir waren also relativ lang im Experimentier-Modus und wussten dann irgendwann: Okay, jetzt haben wir noch ein Jahr – jetzt müssen wir abliefern. Aber dafür hatten wir dann eben auch einen konkreten Plan und es war auch eine spannende Phase, weil wir eben wussten, dass wir jetzt von der Theorie zum Umsetzen kommen und so langsam alle Punkte in der Checkliste abhaken müssen.Der Fuchs ist eine Art Chiffre für den Spieler in der Welt. Unser Fuchs hat eigentlich keine eigene Geschichte, vielmehr ist er dafür da, dass wir über ihn mit der Spielwelt in Kontakt treten können. Daher ergab die Entscheidung für eine Art antropomorphe Spielfigur einfach Sinn. Für einen Charakter, der dir als Spieler ähnlich sieht, reichten meine 3D-Modeling-Skills am Anfang auch einfach nicht aus. Da lag ein Fuchs irgendwie auf der Hand – die gelten als gewitzt oder schelmisch, sind derzeit recht beliebt und – auch wichtig – sie haben eine Art Pfeilform, so dass man beim Navigieren und Kämpfen sehr gut sieht, in welche Richtung die eigene Figur blickt. Und das hat alles ganz gut funktioniert.Ich hatte mit Andrew wegen der Stimme schon nach dem E3-Trailer 2018 diskutiert: Der Fuchs erwacht und gähnt lautstark. Aber eigentlich hatten wir schon beschlossen, dass er keine Stimme hat – also warum zur Hölle gähnt das Vieh im Trailer? Aber gut, letztlich blieb es dabei – der Gähn-Sound am Anfang ist der einzige Stimm-Effekt im ganzen Spiel. Im übrigen meine Stimme, ein paar Tonlagen hochgedreht. Aber zum Thema: Wie Andrew sagte, wollten wir, dass der Spieler schon sich selbst im Spiel sieht und nicht einen bestimmten Fuchs-Charakter. Außerdem passt es auch zum Thema des Spiels, dass man sich fremd in der Welt fühlt, nicht auf die Bühne tritt und eine kraftvolle Stimme erschallen lässt. Der Fuchs macht auch sonst keine Geräusche – man kann z. B. nicht seine Rüstung oder Waffen klappern hören, einzig seine Schritte sind zu vernehmen.