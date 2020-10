PlayStation 5: PlayStation 5 FAQ - Special

Am 19. November startet auch Sony mit seiner PlayStation 5 in eine neue Konsolengeneration. Wir haben die wichtigsten Fragen rund um die Maschine im weißen Mantel gesammelt und natürlich beantwortet.

Das Betriebssystem der PlayStation 5 belegt bisherigen Berichten zufolge etwa 112 der 825 GB auf dem eingebauten SSD-Speicher. Für das Herunterladen von Software, für Spielstände und andere Daten stehen also lediglich rund 713 GB zur Verfügung.Anders als Microsoft erlaubt Sony bei seiner neuen Konsole Festplatten von unterschiedlichen Herstellern, die in einem Erweiterungs-Slot eingesetzt und dann für die Installation von PS5-Spielen genutzt werden. Da es am Markt bisher aber kaum derart schnelle Modelle gibt, welche die nötige Bandbreite von rund 5,5 GB/s erreichen, hat Sony offiziell noch keine Namen genannt (auch wenn manche Exemplare wie die Western Digital SN850 bereits mit PS5-Kompatibilität beworben werden). Im Laufe des Jahres könnte sich das ändern, da einige „PCIe 4.0 NVMe“-Festplatten erwartet werden, die sogar über 7,0 GB/s erreichen sollen. Externe USB-Festplatten sollen sich zwar nicht mehr für die Installation nutzen lassen, man kann aber Daten dorthin auslagern, die sich bei Bedarf wieder auf dem internen Speicher installieren lassen. Außerdem dürfen auf der externen USB-Platte auch abwärtskompatible PS4-Titel installiert und von dort aus gestartet werden.Mit einer Transferrate von 5,5 GB pro Sekunde beim Lesen erreicht die eingebaute NVMe tatsächlich Bereiche der derzeit schnellsten PC-SSDs. Für noch kürzere Ladezeiten dürfte sorgen, dass PlayStation-5-Titel grundsätzlich daraufhin optimiert werden. Außerdem werden im Gegensatz zur PS4 die Daten nach dem Download nicht mehr „kopiert“, so dass es auch hier Zeitvorteile gibt.Ja, die Installation ist auch für Spiele auf einer Ultra-uHD-Blu-ray nötig, damit man vom schnellen Zugriff der Festplatte profitieren kann.Auf dem Papier ist die Xbox Series X der PS5 leicht überlegen: Während die Leistungsfähigkeit der Microsoft-Konsole mit 12 Teraflops angegeben wird, kommt die PS5 „nur“ auf etwa 10,28 Teraflops. Auch bei den Shader-Einheiten des Grafikprozessors liegt die Xbox Series X im direkten Vergleich vorn und lagert die Audioverarbeitung zudem auf einen zusätzlichen Chip aus, um andere Prozessoren zu entlasten. Darüber hinaus fällt die Festplatte beim X-Modell etwas größer aus als beim PS5-Pendant. Dafür verbucht Sonys neue Konsole einen deutlich höheren Datendurchsatz, der sogar doppelt so hoch ausfällt. Wie sich das alles in der Praxis auswirkt, muss sich allerdings noch zeigen. Gleiches gilt für die Vorteile, die der neue DualSense-Controller der PS5 und 3D-Audio mit sich bringen könnten. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich beiden Plattformen in der Praxis etwa auf Augenhöhe befinden und es zumindest bei Spielen von Drittherstellern keine gravierenden Unterschiede geben dürfte.