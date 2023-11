4Players.de: Lieblingsspiele und Werdegang: Die 4Players-Redaktion stellt sich vor - Special

Paul: Ex-eSportler und Spaß-Junkie

Paul ist förmlich süchtig nach Spaß - und das sieht man ihm meistens auch an.

Sören: Rollenspiel-Experte und Shooter-Charmeur

Jonas: Phantomdieb und Pokémon-Trainer

Schwarz-weiße Collage, schwarz-weißer Bart: In seinen Texten beleuchtet Jonas aber auch die Grautöne.

Anny: Cozy-Gamerin und Gruselfreundin

Anny gruselt sich vor seltsamen Sprüchen unter ihrem Bild.

Gerrit: Pixel-Pirat und Nintendo-Nordlicht

Gerrit überlegt, ob zuerst GTA 6 oder Hollow Knight: Silksong erscheint.

Seit meiner frühesten Kindheit, durch diegeprägt, weiß ich genau, mit welchen Bandagen ich mich durch jedes noch so schwierige Spiel schlagen muss. Auf dem harten Pflaster vonGrove Street groß geworden, zog es mich später mithinaus in die Weiten von Azeroth, wo ich meine halbe Jugend verbrachte und sogar erste Erfolge in der damals noch wenig wahrgenommenen eSports-Szene verbuchen konnte.und vom eigenen Ehrgeiz gepackt, versuche ich bis heute, in möglichst temporeichen Online-Titeln wieoder, aber auch auf der Switch beiund schweißtreibenden-Partien, meinen virtuellen Fingerabdruck zu hinterlassen.Leider macht mir dies die sich schier stetig verjüngende Generation aus Gamern immer schwerer, doch davon lasse ich mich nicht verunsichern und wenn ich nicht damit beschäftigt bin, in dermeine Carrys aus der Supporter-Rolle zum Sieg zu führen, findet man mich vermutlich auf Haven vor C-Long, wie ich probiere, den entscheidenden Entry Frag für mein Team mit der Präzision eines Hirnchirurgen zu erzielen. Denn an meinem unerschütterlichen Mindset lasse ich auch den Zahn der Zeit nicht rütteln - immerhin ist das ganze Leben nur ein Spiel und das soll ja in erster Linie Spaß machen. Mein Dad dürfte sich als ehemaliger Profisportler zwar bestimmt etwas anderes darunter vorgestellt haben, aber immerhin bin ich der fairen Competition so treu geblieben., finde ich an den knüppelharten KI-Kontrahenten, die mir Soulsbornes à laund Co. vor den Kopf knallen, meine Freude - selbst, wenn sich das anhand der Sounds, die ich bei jedem Tod von mir gebe, nicht unbedingt so anhören mag.Schreibe ich gerade nicht für 4Players News, Ratgeber, Kolumnen und Event-Berichte, kann man von mir auch aufim Tech-, Entertainment- und natürlich Games-Bereich lesen. Abseits der Bildschirmfront verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden und bin immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, den ich mir in Form von nicht weniger schweißtreibendenoder(auf einen Korb, für mehr fehlt langsam die Luft) hole. Außerdem habe ich eine ausgeprägte Schwäche für (zu viel...), die hängenbleiben und höreso vieler Genres, dass ich sie nicht einmal aufzuzählen vermag.Hallo, ich binund das ist meine Lieblingsseite im Internet. Mittlerweile die dreißiger Jahre erreicht und in Berlin ansässig geworden, treibe ichals Redakteur mein Unwesen bei 4Players. Seitdem könnt ihr eine Vielzahl von News, Kolumnen, Vorschauen oder Tests lesen, in denen ich meine vorhandene Erfahrung aus jahrelangen Spielesitzungen, dem einen oder anderen Comic oder Film irgendwie einfließen lasse.Wenn ich spiele, dann übrigens am allerliebsten auf dem PC., insbesondere bei Genres wie Ego-Shootern oder klassischen Rollenspielen. Ganz den Konsolen entziehe ich mich auch nicht, obwohl ich aktuell die nächste Generation noch nicht mitgenommen habe. Im Falle der Nintendo Switch warte ich derweil immer noch ungeduldig auf, ehe sie tatsächlich mal bei mir landen wird. Neben den bereits genannten Genres fühle ich mich außerdem beiwohl, die mir eine fantastische Welt und Story bieten. Bosskämpfe können mir hingegen in den meisten Fällen gestohlen bleiben.Abseits vom PC gehe ich gerne ins Kino, hab viel zu viel Zeit mit demund anderem Superhelden-Zeug verbracht oder genieße ruhige Stunden mit Musik oder Podcasts. Hin und wieder gibt es aber auch noch den Blick in Richtung Spanien, wenn derspielt, obwohl dies in den letzten Jahren selten eine einfache Zeit war, sowie auf die Formel 1.Mit dem Namenim Pass haben mich meine Eltern vor 27 Jahren auf die große weite Welt (der Videospiele) losgelassen und seitdem bewege ich mich zwischen Buchstaben und Bildschirmen. Wie bei so vielen anderen Gamern auch stand in meiner Kindheit vor allem Nintendo auf dem Programm: Vonüberbis hin zu; insbesondere das Taschenmonster-Franchise begleitet mich bis heute als fester Bestandteil meiner Spielaktivitäten.Im Laufe der Schulzeit bin ich bedauerlicherweise beigelandet und nach einer langen, viel zu intensiven Phase mit dem Moba haben mich 2017 der Kauf einer Nintendo Switch und PlayStation 4 wiedergeholt. Vor allem Sonys Konsole, die ich mir ursprünglich nur füranschaffen wollte, und die mir anschließend dank Titeln wieodervöllig neue Welten eröffnete, hat mich seitdem sehr geprägt. Zwischendurch war auch mal Zeit für einen Bachelor (Deutsche & Englische Literaturwissenschaft) und Master (Professionelles Schreiben) sowie mehrere Praktika, die mich beruflich dorthin gebracht haben, wo ihrmeine sprachlichen Ergüsse lesen dürft: Zu 4Players.Hier verbreite ich mein viel zu ausgeprägtes Pokémon-Fachwissen,, schwinge in Diskussionen über einen Schwierigkeitsgrad in From Software-Titeln den verbalen Zweihänder und breche für herausragende Videospiel-Soundtracks eine Lanze. Abseits von Arbeit und Konsole widme ich mich der japanischen (Pop-)Kultur auch in Form von Manga, Anime oder Literatur, suche eines der lokalen Lichtspielhäuser auf oder probiere mich durch die unzähligen Restaurants Berlins, immer, die meine kulinarische Welt auf den Kopf stellen.Ich bin, 26 Jahre alt, habe in Hannover Journalistik studiert und wohne mittlerweile im schönen Berlin.bin ich als Redakteurin fest bei 4Players angestellt, schreibe täglich News und versuche mich am Testen. Wenn ich gerade nicht zocke, bin ich, im Sommer gern auch auf Festivals. Am Zeichnen und Fotografieren versuche ich mich ebenfalls, mein wichtigstes Hobby habe ich aber zum Beruf gemacht.Zuhause sitze ich am liebsten am PC, manchmal spiele ich aber auch auf der Nintendo Switch und einer guten alten PS4. Zu meinen Favoriten zählenund generell, da ich mich in dem Genre sehr wohlfühle. Trotzdem lege ich mich nicht gern fest und bin stets offen, etwas Neues auszuprobieren, weshalb mich Events wie das Steam Next Fest reizen –oder getestet, ich kann nicht anders.Ich binundals Redakteur bei 4Players beschäftigt. Meine Expertise ziehe ich aus über 30 Jahren Videospielerfahrung – angefangen als Nintendokind in der. Seitdem konnte ich über die Generationen hinweg verschiedenste Konsolen mein Eigen nennen und vertreibe mittlerweile meine Zeit gleichermaßen gerne mit PlayStation 5 und Nintendo Switch. Den PC nutze ich, was das Zocken angeht, eigentlich nur für Indie-Games oder den SNES-Emulator., studiert habe ich Germanistik und Kunstgeschichte in Gießen und Frankfurt/Main und bin 2021, nach einem mehrjährigen Zwischenstopp in Dresden, in Berlin gelandet. Wenn ich mal den Controller aus der Hand legen kann, gehe ich, auf Konzerte oder Städtetrips. Ich esse gerne exotisches und/oder scharfes Essen, habe ein Faible für Street Art, kann hervorragend bei einem heißen Bad und einem kühlen Pale Ale entspannen und versuche an einem Bundesliga-Wochenende, mich nicht zu sehr von meinem Verein (HSV) aufregen zu lassen.Meine Lieblings-Spielegenres sind. Wie schon als Kind, bin ich noch immer von Spieleserien wie Super Mario, The Legend of Zelda oder Mega Man begeistert, zu meinen absoluten Lieblingstiteln gehören aberoder. Ich bin aber auch immer für eine Partieoderoffen.