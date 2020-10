Xbox Series X: Xbox Series X/S FAQ - Special

Am 10. November läutet Microsoft mit Xbox Series X und Xbox Series S die neue Konsolengeneration ein. Wir haben einige der häufig gestellten Fragen rund um die beiden Geräte zusammengestellt und beantwortet.

Ja. Obwohl der neue Controller der Series X/S das Teilen von Inhalten (Screenshots, Videos) mit einer neuen „Share-Taste“ erleichern wird, kann man weiterhin die alten Controller von der Xbox One verwenden, einschließlich der Elite-Modelle. Da die Konsolen selbst kein Bluetooth unterstützen, spielt es keine Rolle, ob man eine frühere Serie (ohne Bluetooth) oder spätere Versionen der Controller nutzt. Auch Zusatz-Peripherie wie Lenkräder oder der Adaptive Controller sollen an beiden neuen Konsolen funktionieren.Schon für die Xbox One hat Microsoft die Unterstützung für sein Kamerasystem stark zurückgefahren. Mit der Xbox Series X/S wird sie jetzt endgültig eingestellt. Selbst wenn man einen USB-Adapter für Kinect besitzt, den Käufer der Xbox One S und Xbox One X damals kostenlos anfordern konnten, wird die Kamera nicht von den neuen Konsolen erkannt und kann dementsprechend auch nicht länger verwendet werden.Jain. Nahezu alle Spiele von der Xbox One sollten auch auf der Xbox Series X/S funktionieren – abgesehen von den wenigen Kinect-Spielen. Größere Lücken gibt es bei der Bibliothek von Xbox 360 und der Original-Xbox: Hier lassen sich an den beiden neuen Konsolen lediglich Spiele via Abwärtskompatibilität nutzen, die man bereits auf der Xbox One verwenden konnte. Während die Auswahl an kompatiblen 360-Titeln relativ groß ist, hält sie sich bei den Oldies von der ersten Xbox aber in Grenzen.Die Xbox Series X ist das Top-Modell von Microsoft. Es bietet gegenüber der Xbox Series S nicht nur deutlich mehr Leistung und eine native 4K-Darstellung, sondern auch eine doppelt so große interne Festplatte und ein integriertes Laufwerk, das neben Games auch das Abspielen von 4K-Filmen (UHD) auf Disk erlaubt. Die Unterschiede schlagen sich im Preis nieder: Während man für die Xbox Series X 499 Euro bezahlen muss, erhält man die Xbox Series X bereits für deutlich günstigere 299 Euro.Auf dem Papier ist die Xbox Series X der PS5 leicht überlegen: Während die Leistungsfähigkeit der Microsoft-Konsole mit 12 Teraflops angegeben wird, kommt die PS5 „nur“ auf etwa 10,28 Teraflops. Auch bei den Shader-Einheiten des Grafikprozessors liegt die Xbox Series X im direkten Vergleich vorne und lagert die Audioverarbeitung zudem auf einen zusätzlichen Chip aus, um andere Prozessoren zu entlasten. Darüber hinaus fällt die Festplatte beim X-Modell etwas größer aus als beim PS5-Pendant. Dafür verbucht Sonys neue Konsole einen deutlich höheren Datendurchsatz, der sogar doppelt so hoch ausfällt. Wie sich das alles in der Praxis auswirkt, muss sich noch zeigen. Gleiches gilt für die Vorteile, die der neue DualSense-Controller der PS5 und 3D-Audio mit sich bringen könnten. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich beiden Plattformen in der Praxis etwa auf Augenhöhe befinden und es zumindest bei Spielen von Drittherstellern keine eklatanten Unterschiede geben dürfte.Nein. Die Xbox Series X/S wird auch an älteren TV-Geräten und AV-Receivern funktionieren, die den neuen HDMI-Standard nicht unterstützen, aber zumindest mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet sein sollten. Allerdings muss man in diesem Fall auf moderne Features wie die variable Bildrate (VRR), Bildfrequenzen von 120 Hertz in Kombination mit 4K und die theoretische Darstellung in 8K verzichten. Komfortfunktionen wie den Auto Low Latency Mode (ALLM) hat Microsoft bereits bei der Xbox One X mit HDMI 2.0 erstmals umgesetzt, obwohl dies eigentlich erst HDMI 2.1 ermöglichen sollte. Trotzdem gilt es zu bedenken, dass der Umstieg auf HDMI 2.1 nicht über ein Software-Update möglich ist, sondern einen entsprechenden HDMI-Anschluss am TV oder AV-Receiver erfordert. Gleichzeitig muss das verbaute Panel technisch in der Lage sein, hohe Bildfrequenzen von 120 Hertz überhaupt darstellen zu können. Um das Wirrwarr perfekt zu machen: Nicht alle Fernseher, die mit einem HDMI 2.1-Anschluss ausgestattet sind, müssen zwingend alle Spezifikationen des neuen Standards erfüllen. Man muss also jedes Gerät einzeln betrachten und überprüfen, was es letztendlich beherrscht - und vor allem: was nicht.Der Kauf eines neuen HDMI-Kabels könnte fällig werden, wenn man die Xbox Series X tatsächlich an einem HDMI 2.1-Anschluss betreiben und alle Funktionen nutzen möchte. Die meisten Highspeed- und Ultra Highspeed-Kabel dürften zwar für die meisten Anwendungen weiterhin ausreichen, offiziell bringen aber erst die Premium Ultra Highspeed-Kabel die vorgeschriebene Geschwindigkeit bei der Datenübertragung mit, um alle Vorteile von HDMI 2.1 ausschöpfen zu können.