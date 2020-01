The Witcher (Netflix): Der Buch-und-Spiel-Hexer - Special

Viele von euch wissen wohl längst, dass die Netflix-Serie The Witcher nicht auf den Spielen beruht, sondern auf Grundlage der Bücher von Andrzej Sapkowski entstand. Aber wusstet ihr auch, dass es diesen Geralt von Riva ohne die Spiele nie gegeben hätte? Henry Cavill, der den Monsterjäger hier verkörpert, ist nämlich großer Fan der Rollenspielserie und hat seine Agenten laut eigener Aussage täglich dazu gedrängt, die für die Umsetzung verantwortliche Lauren Schmidt um die Hauptrolle zu bitten – zu einer Zeit, da es noch nicht einmal ein Drehbuch gab und schon gar keine Besetzungsgespräche. Und wie gut, dass sich Schmidt schließlich mit ihm getroffen und ihm später gar die Rolle gegeben hat. Denn Cavill spielt den Hexer vielleicht ein wenig zu sehr nach CD Projekts Manier, insgesamt aber absolut überzeugend! Doch was ist mit dem Rest der Serie? Fangen Schmidt und Co. tatsächlich die Magie der Bücher ein? Wir gehen der Adaption auf den Grund – abgesehen vom Erwähnen grundlegender Erzählstrukturen übrigens spoilerfrei.

Als leidenschaftlicher Spieler hatte Henry Cavill alles daran gesetzt Geralt zu spielen.

Nun gehört Geralts Geschichte (eine Romanreihe mit durchgehendem Namen gibt es ja nicht, nur eine der vielen Kurzgeschichten hatte Sapkowski „The Witcher“ genannt“) nicht zur eloquentesten Literatur, hat manche Längen und für mich auch Schwächen in der emotionalen Entwicklung des Protagonisten. Sie stellt aber eine Welt dar, die angenehm greifbar scheint – spielt etwa mit interessanten Parallelen zu realen Zuständen sowie historischen Ereignissen, ohne mahnend darauf hinzuweisen, nutzt Magie nicht als übermächtiges Allheilmittel und erweckt Charaktere zum Leben, deren Leid und Leben ebenso nachvollziehbar wie allgegenwärtig sind. Dazu zählt besonders Ciri, die ich mehr als fast alle anderen literarischen Figuren ins Herz geschlossen hatte. Umso gespannter, aber auch skeptischer war ich, ob die Serie meine Erwartung erfüllen würde.Und tatsächlich fällt es ihr zunächst nicht leicht, diese vertraute Welt auf den Bildschirm zu bringen, denn sowohl erzählerisch als auch visuell wirkt gerade die erste Folge noch wie ein Fremdkörper in der Saga. Viele Charaktere agieren in Nahaufnahme vor unscharfen Hintergründen, während das Bild zwar in ausgewaschene Farben getaucht ist, gleichzeitig aber seltsam glatt wirkt – wie Schnipsel aus Hochglanz-Postern auf einer Collage.Dieser künstliche Eindruck wird durch Stimmen verstärkt, die so herausgelöst vor einem kaum hörbaren Hintergrund sprechen, dass man das Gefühl hat Menschen im Tonstudio zuzuhören. Und diese Akustik beißt sich mit der bodenständigen Welt, die Sapkowski beschreibt. Besser gefiele es mir, wenn Figuren akustisch und visuell stärker im Raum verankert wären, die Schauplätze dadurch Struktur und Charakter unabhängig vom unmittelbar Besprochenen bekämen. Das alles bezieht sich auf den englischen Ton, nicht die deutsche Lokalisierung.Grandios ist hingegen vom ersten Ton an der Soundtrack! Dabei hätte er kaum besser sein können als die Mischung aus Folks- und Filmmusik in The Witcher 3 – und so ist es vermutlich kein Wunder, dass die von Sonya Belousova und Giona Ostinelli geschriebene Untermalung ebenso frappierend wie wohltuend an das dritte Spiel erinnert. Sie ist der Grund, dass ich manche Abspänne mehrmals geschaut habe, in die Belousova und Ostinelli zusätzlich einen Hauch moderne Unterhaltungsmusik einbringen.Und wie gesagt gilt das auch für Geralt selbst, dessen wortkarges Grunzen oft an die Spiele erinnert, die ihrerseits ja den Hexer schon sehr originalgetreu eingefangen haben. Dabei ist der Monsterjäger gar nicht der Star der ersten Staffel; für mich stiehlt ihm vielmehr die Zauberin Yennefer die Show, gespielt von Anya Chalotra. An Cavill liegt es nicht! Yennefers Geschichte schlägt einfach einen deutlich größeren Bogen als die aller anderen Hauptfiguren, weshalb Chalotra auch eine größere Bandbreite an Emotionen zur Verfügung steht, die sie auf beeindruckende Art widerspiegelt. Einige der stärksten Momente der ersten Staffel gehören ihrem getriebenen Alter Ego. Alleine ihr im Feuer glühender Blick der letzten Folge spricht Bände!