E3 2019: Die Highlights der Spielemesse in L.A. - Special

Destroy All Humans!: Remake offiziell angekündigt

Das dritte und letzte Spiel, das THQ Nordic zur E3 2019 angekündigt hat, ist ein Remake von Destroy All Humans!, das im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Entwickelt wird das neue Spiel von Black Forest Games (Giana Sisters: Twisted Dreams, Fade to Silence) aus Offenburg. Weitere Angaben wurden nicht gemacht, aber dafür gibt es im Remake-Trailer "Ich Will" von Rammstein zu hören.



Baldur's Gate 3: Entwicklung offiziell bestätigt; erste Infos

Bei Stadia Connect (Google Stadia) ist die Entwicklung von Baldur's Gate 3 offiziell angekündigt worden. Das Spiel wird von den Larian Studios (Divinity: Original Sin) entwickelt und soll für PC sowie Stadia erscheinen. Die PC-Fassung wird bei Steam, GOG.com und anderen digitalen Vertriebsplattformen angeboten.



Darksiders Genesis: Verfrühte Ankündigung

THQ Nordic hat Darksiders Genesis angekündigt. Der Ableger wird von Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar) entwickelt und soll für PC (Steam), PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Eigentlich wollte THQ Nordic die Ankündigung um 19:00 Uhr vornehmen, aber Amazon.com und IGN waren irgendwie schneller oder voreilig.



Watch Dogs Legion: E3-Ankündigung vorweggenommen

Vor der E3 2019 ist ein weiteres Ubisoft-Spiel nach Roller Champions vorab aufgetaucht. Diesmal ist die Quelle eine Produktbeschreibung bei Amazon UK, die (wenig überraschend) die Ankündigung von Watch Dogs Legion vorweggenommen hat. Der dritte Watch-Dogs-Teil wird in London spielen. Der Schauplatz war in den vergangenen Monaten immer wieder im Gespräch.



PlayStation 5: Patent zur Abwärtskompatibilität entdeckt

Die PlayStation 5 (Arbeitstitel) wird bekanntlich abwärtskompatibel mit der PlayStation 4 sein. Die PS4-Spiele werden somit auf der kommenden Konsole funktionieren und unter Umständen sogar "schneller" laufen als auf dem aktuellen Gerät.



E3 Coliseum mit Call of Duty und Netflix-Spielen

Bei der anstehenden Messe wird auch das "E3 Coliseum 2019" stattfinden - eine Reihe von Entwickler-Panels, Diskussionsrunden und anderen besonderen Veranstaltungen, die von Geoff Keighley (The Game Awards) produziert werden. Bisher wurden Veranstaltungen über das nächste Call of Duty von Infinity Ward und Spiele auf Basis von Netflix-Serien angekündigt.



E3 2019: Startzeiten und Termine der Pressekonferenzen im Überblick

Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, als eine weltweit bedeutendsten Messen für Computer- und Videospiele wird in diesem Jahr vom 11. Juni bis zum 14. Juni 2019 in Los Angeles stattfinden. Im Vorfeld der eigentlichen Messe finden - wie gewohnt - mehrere Veranstaltungen und Pressekonferenzen statt, auf denen die Spiele-Hersteller und Publisher ihre Neuheiten präsentieren werden.



Electronic Arts: Line-Up und Zeitplan für EA Play 19 stehen fest

Electronic Arts hat das Line-Up und den Zeitplan für den kürzlich zusammengestrichenen Livestream der diesjährigen EA Play 2019 im Rahmen der E3 2019 bekanntgegeben. In drei Stunden werden am 08. Juni 2019 sechs Franchises in dedizierten Streams präsentiert.



Electronic Arts: EA Play auf einen Tag zusammengestrichen

Electronic Arts hat den Plan für die eigene Veranstaltung (EA Play 2019) vor der E3 2019 abgeändert. Eigentlich wollte der Publisher das Spiele-Aufgebot am 8. Juni (Samstag) und am 9. Juni (Sonntag) mit ausführlichen Livestreams präsentieren, aber das zweitägige Event ist auf einen Tag zusammengestrichen worden.



Need for Speed (2019): Keine Ankündigung auf der E3

Schon im letzten EA-Geschäftsbericht wurde ein neues Spiel aus der Reihe Need for Speed erwähnt, das im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Allerdings wird Publisher Electronic Arts das Rennspiel nicht auf der E3 2019 präsentieren.



