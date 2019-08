gamescom 2019: Die Highlights der Kölner Spielemesse - Special

Video-Highlights der gamescom als Playlist





+++++King's Bounty 2 befindet sich bei 1C Entertainment für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung. Das Taktik-Rollenspiel für Einzelspieler soll 2020 erscheinen. Es wird englische sowie russische Sprachausgabe und deutsche Texte bieten. Während die (durchaus guten) Vorgänger stark an Heroes of Might & Magic erinnerten, soll im Nachfolger der Rollenspiel-Aspekt deutlich ausgebaut werden. Weiterlesen +++++Tomas Sala und Wired Productions haben im Vorfeld der gamescom 2019 das Action-Rollenspiel The Falconeer angekündigt, das 2020 für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Das "nautische Fantasy-Flugkampf-RPG" soll "klassische Dogfight-Mechaniken mit akrobatischen Dreh- und Wendemanövern" bieten sowie "offene Welten" mit "fantastischen Bestien" zu Land, Wasser und Luft kombinieren. Weiterlesen +++++Electronic Arts hat Need for Speed Heat für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Rennspiel von Ghost Games erscheint am 8. November 2019. Es soll laut Hersteller "ausdrucksstarkes Tuning, eine authentische urbane Autokultur, Verfolgungsjagden mit der Polizei und eine spannende Story" bieten. Weiterlesen +++++13.08.Die Veranstalter der gamescom 2019 melden, dass Tagestickets für Freitag (23. August) und Samstag (24. August) ausverkauft sind. Tageskarten für Mittwoch (21. August) und Donnerstag (22. August) sollen noch im Online-Ticket-Shop verfügbar sein - gleiches gilt für "wenige hundert Familientickets für Mittwoch und Donnerstag". Weiterlesen +++++11.08.Vor der Eröffnung der gamescom 2019 findet erstmalig die gamescom: Opening Night Live statt. Weltpremieren und Ankündigungen von mehr als 15 Publishern werden versprochen. Über 1.500 Personen können an der Veranstaltung in Köln teilnehmen (Tickets). Die gamescom: Opening Night Live wird weltweit live auf Englisch sowie in acht weiteren Sprachen auf mehreren Streaming-Plattformen übertragen (19. August 2019 um 20.00 Uhr). Weiterlesen +++++Das Rennspiel wird auf dem Stand von Deep Silver & Friends in Halle 9 sowie dem Stand von Microsoft Xbox in Halle 8 erstmals öffentlich spielbar sein: "Zwischen Dienstag, dem 20. August 2019 und Samstag, dem 24. August 2019 können GRID-Fans unvergleichliches Highspeed-Racing erleben. Interessierte Spieler treten auf der gamescom 2019 in Köln gegen KI-Fahrer mit 400 unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen an, erleben Rivalitäten und stellen sich ihrer eigenen Nemesis. Dabei schreiben sie ihre eigene Motorsport-Geschichte, während sie die ikonischsten Fahrzeuge aller Zeiten bis ans Leistungslimit treiben." Weiterlesen +++++In diesem Jahr wird die gamescom 2019 von Bundesverkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer (CSU) und der Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär (CSU) eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung findet am 20. August um 10:30 Uhr im Konrad-Adenauer-Saal des Congress-Centrum Nords statt. Die Veranstaltung ist nur für geladene Gäste sowie für die gamescom akkreditierte Journalisten zugänglich. Weiterlesen +++++Am Nintendo-Stand auf der gamescom 2019 in Halle 9 wird man Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition, Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 und The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition ausprobieren können. Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Daemon X Machina, Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre - Deluxe und "etliche weitere Neuheiten" stehen ebenfalls auf der gamescom-Agenda des Unternehmens. Astral Chain wird lediglich präsentiert und ist nicht spielbar. Weiterlesen +++++Die Bewerbungsphase für den gamescom award 2019 ist gestartet worden. Bis zum 31. Juli 2019 (um 23:59 Uhr) können sich angemeldete gamescom-Aussteller für den Preis bewerben. Der gamescom award wird in insgesamt 28 Kategorien vergeben. In diesem Jahr wird die Einreichung erleichtert: Es genügt, beim Awardbüro ein ca. zehnminütiges Video mit Spielszenen (gegebenenfalls kommentiert) für die Bewertung durch die "gamescom-award-Jury" einzureichen. Weiterlesen +++++4.7.Mit dem "gamescom indie village" will die größte Videospielmesse der Welt kleinere, unabhängige Titel noch weiter in den Fokus rücken: Das Konzept des Bereichs wird laut Pressemitteilung direkt von der gamescom organisiert. Die initiative ergänzt den "Indie Arena Booth", der mit seinem kuratierten Line-Up weiterhin der zentrale Partner in diesem Bereich bleibt. Weiterlesen +++++2.7.Wie im vergangenen Jahr wird der gamescom congress 2019 mit einer Diskussionsrunde unter Politikern eröffnet. In der "Debatt(l)e Royale" diskutieren Paul Ziemiak (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Linda Teuteberg (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) über die Themen "der digitalen Generation". Die Debatte der Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer findet am Mittwoch, den 21. August von 10:15 Uhr bis 11:30 Uhr statt. Weiterlesen +++++

eFootbal PES 2020 (PC, PS4, One)

Vorschau: Zaubern à la Iniesta

Am 10. September wird auf Konamis Plätzen wieder angepfiffen. Wer sich schon vor dem Verkaufsstart auf PC, PS4 und Xbox One einen Eindruck vom neuen "eFootball PES 2020" verschaffen will, kann seit Ende Juli die Demo spielen. Das haben wir auch gemacht. Weiterlesen



Yooka-Laylee and the Impossible Lair (PC, PS4, One, Switch)

Vorschau: 3D war gestern

Playtonic hat vorerst genug von der dritten Dimension: In Yooka-Laylee and the Impossible Lair wuseln Fledermaus und Chamäleon ganz klassisch von links nach rechts. Als Vorbild dienen die modernen Donkey-Kong-Country-Spiele. Weiterlesen





Oddworld: Soulstorm (PC, PS4, One, Switch)

Vorschau: Prachtvolle Wiederbelebung?

Kaum zu glauben, welche Pracht Lorne Lanning und seine Kollegen in Oddworld: Soulstorm aus der Unity-Egine kitzeln. Wir haben die Fortsetzung von New 'n' Tasty ausprobiert. Weiterlesen





FIFA 20 (PC, PS4, One)

Vorschau: Vom Stadion auf die Straße

Für FIFA 20 verspricht EA Sports wie jedes Jahr eine Reihe von mehr oder weniger großen Anpassungen, um den Spielfluss weiter zu verbessern und sich dem realen Vorbild anzunähern. Dabei erfolgt der Anstoß nicht länger nur in den großen Stadien. Weiterlesen