Elden Ring: 30 Tipps für den Spieleinstieg - Special

Das Gewicht wird durch die Ausrüstung und Waffen bestimmt, welche die Spielfigur mit sich trägt. Für die nötige Gewandheit im Kampf sollte das Gewicht nicht mehr als die Hälfte des zulässigen Gesamtgewichts für die Figur betragen – besser noch weniger.

Am Ort der Gnade ist es möglich, die Verteilung der Flaschen für das Auffüllen der blauen oder roten Leiste zu bestimmen.

In dieser Mine im ersten Spielgebiet finden sich wertvolle Schmiedesteine, mit denen die Waffe für den ersten Bosskampf ein wenig verbessert werden kann.

Zu Beginn muss eine Klasse ausgewählt und eine Figur erstellt werden. Da es im Spielverlauf am Spieler liegt, in welche Richtung sich ein Charakter entwickelt, sollte man hier nicht zu viel Zeit verbringen., der mit ausgewogenen Start-Talenten und einem messerscharfen und schnellen Katana ausgerüstet ist. Da vor dem Spielstart noch ein Geschenk ausgewählt werden darf, sollte man sich hier unbedingt für einenentscheiden.Einmal in die Spielwelt entlassen, findet man sich sofort einem starken Gegner gegenüber. Hier ist ein Sieg kaum machbar, der erste Bildschirmtod gehört aber zum Spiel und hat keinen Auswirkungen auf den weiteren Verlauf. Erst nach dem Ableben beginnt das eigentliche Spiel.Die Höhle, in der man zu Beginn der Reise aufwacht, sollte man nicht gleich zum Ausgang laufen. Man kann sich rechts herunterfallen lassen und kommt in ein kleines Gebiet, in dem einige Spielmechaniken rudimentär erklärt werden. Am Ende wartet ein kleiner Endgegner, an dem zu testen ist, wie gut man mit dem Spielsystem bereits vertraut ist. Nun schreitet man durch die große Doppeltür und nimmt den Aufzug nach oben: Willkommen in Elden Ring!Generell gilt: Von zu schwierig zu besiegenden Gegnern sollte man erst einmal die Finger lassen. Auf dieser Weise zeigt einem das Spiel, dass man noch zu schwach für die gewählte Marschrichtung ist. Den schweren Reiter am Eingang zur Spielwelt kann man einfach umschleichen, um auf das Gebiet dahinter zugreifen zu können.Vor dem Heraustreten in die Spielwelt, ist der. Wird dieser bloß einfach berührt, ist er von nun an als Schnellreisepunkt erreichbar. Setzt man sich mit der Spielfigur an die kleine Flamme, können eingesammelte Runen in die Verbesserung verschiedener Attribute verteilt werden. Ebenfalls wichtig ist das, diese befindet sich im Inventar und sollte der Ausrüstung hinzugefügt werden. So kann diese per Druck auf die entsprechende Taste ausgewählt und mit dem Druck auf eine weitere Taste zur Heilung der Spielfigur genutzt werden. Mit dem Goldenen Samen kann die Anzahl der Heilflaschen mit dem entsprechenden Menüpunkt erhöht werden. Zuerst reicht ein Samen, später sind mehrere Samen vonnöten, um die Menge der Heilflaschen zu erweitern. Nachdem man sich mit der Spielfigur an einem Ort der Gnade niedergelassen hat, erscheinen alle Gegner der Spielwelt bis auf bereits besiegte Endgegner erneut und müssen abermals bekämpft werden!Sobald man aus der Tür tritt, sollte man seine Waffen parat haben: Das entsprechende Menü wird über die Start-Taste aufgerufen. Ein Schwert und ein Schild sind hier unbedingt auszurüsten. Per R1 wird ein leichter Schlag ausgeführt, mit R2 erfolgt ein schwerer Schlag, der allerdings langsamer ist. Das Schild wird mit einem Druck auf R1 in die Höhe gehalten, um gegnerische Schläge abzuwehren.Jede Waffe in Elden Ring verfügt über einen speziellen Schlag, einen Superschlag sozusagen. Zum Spielstart kann dieser nur ausgeführt werden, wenn die Waffe in beiden Händen gehalten wird. Dazu muss erst das Schild mit einem Druck auf Steuerkreuz links abgewählt werden, ein erneuter Druck auf Steuerkreuz rechts sorgt dafür, dass die Waffe mit beiden Händen gehalten wird.Elden Ring bietet keine Pausenfunktion. Das Spiel läuft bei einem Druck auf die Pause-Taste weiter. Man sollte sich also nur im Inventar befinden, wenn keine Gegner in der Nähe sind.Jeder Gegner hinterlässt nach seinem Tod Runen, die automatisch eingesammelt werden. Je mehr Runen die Spielfigur mit sich führt, desto höher ist der Einsatz. Dennund können nur einmalig an der Stelle eingesammelt werden, an der die Spielfigur gestorben ist. Segnet man auf dem Weg dorthin nochmals das Zeitliche, sind auch diese Runen für immer verloren.Der erste Weg nach dem Betreten der Spielwelt, führt zurin nördlicher Richtung. Die jederzeit aufrufbare Karte enthält keinen direkten Hinweis, wohin man genau laufen muss. Bei genauerem Hinsen sind auf der Karte aber viele interessante Dinge erkennbar, die man erkunden sollte.